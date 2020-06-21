Самоизоляция Елбасы, усиление карантина и подготовка к ЕНТ – какой была неделя в Казахстане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Коронавирус у Елбасы, самоизоляция министров, меры для удержания ситуации с COVID-19, усиление карантина и старт ЕНТ – что волновало казахстанцев на минувшей неделе, рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».

Главной новостью минувшей недели стала самоизоляция Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

«В настоящее время Первый Президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», - говорилось в сообщении, опубликованном на официальном сайте Елбасы.

Известие о заболевании Елбасы взволновало весь народ Казахстана. Нурсултану Абишевичу начали отправлять письма с пожеланиями о скорейшем выздоровлении. Одним из первых здравия Елбасы пожелали главы соседних стран и дальнего зарубежья. Владимир Путин направил Нурсултану Назарбаеву телеграмму с пожеланиями выздоровления. Трудовые коллективы практически со всего Казахстана начали выражать слова поддержки. А молодежь страны организовали челлендж #ElbasymenBirge, который был запущен в социальных сетях.

К сожалению, вирус не миновал и министра здравоохранения РК Ельжана Биртанова. 14 июня стало известно, что тест главы минздрава на коронавирус показал положительный результат. Он был госпитализирован в больницу.

Отметим, что тестирование на коронавирусную инфекцию прошел и Премьер-Министр РК Аскар Мамин, которого глава Минздрава сопровождал в рабочей поездке в Жамбылскую область. На самоизоляции находились и министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, а также глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев, которые контактировали с Елжаном Биртановым.

Пока главу Минздрава лечат от коронавирусной инфекции, его обязанности будет временно исполнять вице-министр здравоохранения Лязат Актаева.

Что касается врачей, которые работают на передовых. Несмотря на все меры предосторожности, в Казахстане около 2000 медработников заразились COVID-19. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения РК Лязат Актаева на брифинге в СЦК.

«Среди больных коронавирусной инфекцией на долю медицинских работников приходится 12%, это, в целом, 1904 человека, из них 30% заразились во время работы», - уточнила Лязат Актаева.

Также она сообщила, что в стране растет число тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

«В отделениях реанимации находятся 125 реанимационных пациентов, из них у двух пациентов применяются аппараты экстракорпоральной оксигенации легких - это высокотехнологичная услуга, которая позволяет обеспечивать организм кислородом», - сказала Лязат Актаева.

На тревожные вопросы казахстанцев о том, хватит ли всем аппаратов ИВЛ, в ведомстве сообщили, что стационарах страны имеется свыше 3200 аппаратов ИВЛ. При возникновении потребности в данных аппаратах отделение реанимации инфекционных стационаров будет иметь дополнительное обеспечение. Но на сегодня только треть тех аппаратов ИВЛ, которые есть в отделениях инфекционных стационаров, задействованы для оказания медицинской помощи тяжелым пациентам.

Вместе с тем, медики просят людей придерживаться санитарных мер по недопущению распространения вируса. Врачи-инфекционисты сообщили, что во многих городах отделения в больницах переполнены. Лаборатории также загружены, несмотря на то, что в регионах открывают новые учреждения для проведения ПЦР-тестов.

Для того, чтобы хоть немого удержать распространение вируса, главный санитарный врач страны вынс постановление об ограничениях на выходных 20-21 июня. Так, были приостановлена деятельность многих объектов. Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение ввести ограничения в туристических зонах.

К сожалению, от коронавирусной инфекции в стране, по данным coronavirus2020.kz на 15 часов 21 июня, умерли 118 пациентов.

«Это те случаи, где коронавирусная инфекция явилась непосредственной причиной смерти. Вместе с тем, есть 54 случая смерти от других основных заболеваний, таких как инфакт, инсульт, онкологические заболевания, где коронавирусная инфекция была диагностирована и явилась сопутствующей патологией», - сказала и.о. министра здравоохранения РК Лязат Актаева.

Каждый день медики борются за жизнь пациентов. Они самоотверженно трудятся сутками, для того, чтобы победить эту пандемию и вылечить как можно больше людей. Даже свой профессиональный праздник – День медицинского работника, некоторые врачи и медсестры встретят у «станка». Их одним из первых поздравил глава Минздрава Ельжан Биртанов. Слова благодарности и поздравления звучат в их адрес во всех регионах Казахстана. Если где-то их поздравляют креативно, сделав их телезвездами, то в другой области вручают нагрудные знаки «Еңбегі үшін». Но самая главная награда для каждого врача – выздоровевший пациент.

Помимо коронавируса, казахстанцев на этой неделе волновал вопрос проведения ЕНТ. Выпускники и их родители интересовались тем, как и где будут проходить тестирование, и какие условия в этом году будут при сдаче экзаменов. Напомним, 21 июня, в первый день ЕНТ пройдут 6,5 тысячи абитуриентов. Как отметил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов, в этом году поступило рекордное количество заявок на ЕНТ - 131 755.

Также директор центра рассказал, как выпускники могут онлайн узнать дату сдачи ЕНТ.

В связи с эпидситуацией в стране, родители выпускников интересовались, нужно ли сдавать детям ПЦР-тесты. В Национальном центре тестирования МОН РК ответили, что справки о прохождении ПЦР-исследования на коронавирус требовать от выпускников не будут. Абитуриентам необходимо прийти в своих масках, после им выдадут новые в пунктах проведения ЕНТ. Перчатки надевать нет необходимости.

Такж в национальном центре тестирования рассказали о бонусах при сдаче ЕНТ.

«Бонусы» в виде сильных дождей и молний получили и некоторые регионы страны на этой неделе. К сожалению дожди помогли не только остановить степные пожары, но и причинили урон животноводам Карагандинской области.

Сильные ливни создали проблемы и в столице. В целом для ликвидации подтопления было использовано более 100 единиц спецтехники и откачано около 80 тысяч кубометров воды. Помимо стихиии воды, в минувшую неделю бушевал и ветер. Так, аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов объявил режим ЧС в Аягозском районе в связи с обрушившимся на Аягоз ураганным ветром. По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации пострадали 72 жилых и 19 многоэтажных домов, а также восемь административных зданий.

Радует, что Казгидромет обещает благоприятную погоду на выходные в большинстве областей страны.