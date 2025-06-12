Самого популярного тиктокера в мире Хаби Лейма выдворили из США

Звезда TikTok Хаби Лейм покинул Соединённые Штаты после задержания в Лас-Вегасе сотрудниками иммиграционной службы в связи с истечением срока действия его визы.

Видеоблогер, чьё настоящее имя Серинге Хабане Ламе, является гражданином Италии и Сенегала. Его задержали в пятницу в международном аэропорту имени Гарри Рида, но разрешили покинуть США без постановления о депортации, подтвердил представитель Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

25-летний Лейм прибыл в страну 30 апреля и «допустил просрочку своей визы», говорится в заявлении ICE.

Выезд на добровольной основе позволяет лицам, которым грозит высылка, избежать внесения в их иммиграционное досье постановления о депортации, которое запрещает возвращение в США на срок до десяти лет.

Хаби Лейм родился в Сенегале, в раннем детстве переехал в Италию, рос в бедном районе города Кивассо, недалеко от Турина.

Когда началась пандемия, 22-летний молодой человек потерял работу на местной фабрике и был вынужден, как и миллионы итальянцев, сидеть дома.

Коротал время Лейм в социальных сетях и быстро снискал мировую славу благодаря своим видеороликам. В них блогер не произносит ни слова, лишь выражением лица высмеивает создателей абсурдно сложных «лайфхаков». Только на TikTok у него более 162 миллионов подписчиков.

В 2022-м он заключил многолетний контракт с дизайнерским брендом Hugo Boss — в тот же год получил гражданство Италии.

В январе 2025-го был назначен послом доброй воли ЮНИСЕФ.