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    22:10, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Самого популярного тиктокера в мире Хаби Лейма выдворили из США

    Знаменитого видеоблогера Хаби Лейма, у которого больше 160 миллионов подписчиков в TikTok, задержали в аэропорту из-за просроченной американской визы. Ему разрешили покинуть США без постановления о депортации, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

    Хаби Лейм
    Фото: x.com/SethAbramson

    Звезда TikTok Хаби Лейм покинул Соединённые Штаты после задержания в Лас-Вегасе сотрудниками иммиграционной службы в связи с истечением срока действия его визы.

    Видеоблогер, чьё настоящее имя Серинге Хабане Ламе, является гражданином Италии и Сенегала. Его задержали в пятницу в международном аэропорту имени Гарри Рида, но разрешили покинуть США без постановления о депортации, подтвердил представитель Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

    25-летний Лейм прибыл в страну 30 апреля и «допустил просрочку своей визы», говорится в заявлении ICE.

    Выезд на добровольной основе позволяет лицам, которым грозит высылка, избежать внесения в их иммиграционное досье постановления о депортации, которое запрещает возвращение в США на срок до десяти лет.

    Хаби Лейм родился в Сенегале, в раннем детстве переехал в Италию, рос в бедном районе города Кивассо, недалеко от Турина.

    Когда началась пандемия, 22-летний молодой человек потерял работу на местной фабрике и был вынужден, как и миллионы итальянцев, сидеть дома.

    Коротал время Лейм в социальных сетях и быстро снискал мировую славу благодаря своим видеороликам. В них блогер не произносит ни слова, лишь выражением лица высмеивает создателей абсурдно сложных «лайфхаков». Только на TikTok у него более 162 миллионов подписчиков.

    В 2022-м он заключил многолетний контракт с дизайнерским брендом Hugo Boss — в тот же год получил гражданство Италии.

    В январе 2025-го был назначен послом доброй воли ЮНИСЕФ.

    Теги:
    Мировые новости США
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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