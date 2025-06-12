Самого популярного тиктокера в мире Хаби Лейма выдворили из США
Знаменитого видеоблогера Хаби Лейма, у которого больше 160 миллионов подписчиков в TikTok, задержали в аэропорту из-за просроченной американской визы. Ему разрешили покинуть США без постановления о депортации, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.
Звезда TikTok Хаби Лейм покинул Соединённые Штаты после задержания в Лас-Вегасе сотрудниками иммиграционной службы в связи с истечением срока действия его визы.
Видеоблогер, чьё настоящее имя Серинге Хабане Ламе, является гражданином Италии и Сенегала. Его задержали в пятницу в международном аэропорту имени Гарри Рида, но разрешили покинуть США без постановления о депортации, подтвердил представитель Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).
25-летний Лейм прибыл в страну 30 апреля и «допустил просрочку своей визы», говорится в заявлении ICE.
Выезд на добровольной основе позволяет лицам, которым грозит высылка, избежать внесения в их иммиграционное досье постановления о депортации, которое запрещает возвращение в США на срок до десяти лет.
Хаби Лейм родился в Сенегале, в раннем детстве переехал в Италию, рос в бедном районе города Кивассо, недалеко от Турина.
Когда началась пандемия, 22-летний молодой человек потерял работу на местной фабрике и был вынужден, как и миллионы итальянцев, сидеть дома.
Коротал время Лейм в социальных сетях и быстро снискал мировую славу благодаря своим видеороликам. В них блогер не произносит ни слова, лишь выражением лица высмеивает создателей абсурдно сложных «лайфхаков». Только на TikTok у него более 162 миллионов подписчиков.
В 2022-м он заключил многолетний контракт с дизайнерским брендом Hugo Boss — в тот же год получил гражданство Италии.
В январе 2025-го был назначен послом доброй воли ЮНИСЕФ.