Самое жаркое лето с 1961 года зарегистрировано в Китае

ПЕКИН. СИНЬХУА. КАЗИНФОРМ - В Китае зарегистрировано самое жаркое лето с 1961 года, когда в стране началось ведение полных метеорологических наблюдений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По данным Государственного климатологического центра КНР, средняя температура в стране за период с 1 июня по 31 августа составила 22,3 градуса по Цельсию, что на 1,1 градуса по Цельсию выше, чем за тот же период обычных лет, и является самым высоким показателем с 1961 года.

По данным ведомства, в общей сложности в 17 административных единицах провинциального уровня, включая провинцию Хунань (Центральный Китай) и город Чунцин на юго-западе Китая, лето выдалось рекордно жарким.

Среднее количество дней с самой высокой температурой, достигающей или превышающей 35 градусов по Цельсию в день в Китае, достигло 14,3 дня, что является рекордным показателем с 1961 года и на 6,3 дня превышает аналогичный период обычных лет.

В Китае 366 метеорологических станций национального уровня сообщили о том, что температура достигла или была выше предыдущего рекорда. В общей сложности 15 станций зарегистрировали температуру, достигающую или превышающую 44 градуса по Цельсию.

В Государственном климатологическом центре КНР отметили, что среднее количество осадков по стране стало вторым самым низким показателем за тот же период с 1961 года, спрогнозировав, что температура осенью в большинстве районов страны будет почти такой же, как в обычные годы, или немного выше ее.





Фото: russian.news.cn











