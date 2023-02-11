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Самое важное о выборах-2023: обзор кампании за неделю

Автор:  
Рабига Нурбай
11 Февраля 2023, 12:18
Самое важное о выборах-2023: обзор кампании за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На этой неделе завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов. Все политические партии были допущены к участию к досрочным выборам. Кроме того, стало известно сколько международных наблюдателей будут следить за проведением электорального процесса. Подробности читайте в обзорном материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Сколько кандидатов в депутаты Мажилиса выдвинуто от партий

8 февраля в 18:00 вечера во всех регионах Казахстана завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов.

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В ЦИК подвели итоги выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента. Комиссия допустила все семь политических партий к участию в выборах. Все партии представили свои списки кандидатов. Всего 283 кандидата выдвинуто от политических партий.

Количество включенных в партийный список лиц не должно было превышать установленное число депутатских мандатов, распределяемых между политическими партиями на 30%. Это максимум 90 человек, можно было и меньше. Партии самостоятельно определяли, какое количество кандидатов включить в партийный список.

В разрезе политических партий статистика выдвижений выглядит следующим образом:

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Общее количество кандидатов в Мажилис по мажоритарной системе, по данным ЦИК, составило 609 человек.

Среди кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней насчитывается 119 партийных списков. В этих списках - 1 471 кандидат. По мажоритарной системе представлено сразу 11 844 кандидата. В общей сложности, в депутаты Мажилиса и маслихаты выдвигается 14 207 человек.

Таким образом, более 14 тысяч казахстанцев изъявили желание стать депутатами.

Партия «Amanat» утвердила список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК в ходе внеочередного съезда. В списке был утвержден бывший министр образования и науки РК (позже бывший министр просвещения РК – прим. ред.) Асхат Аймагамбетов. К слову, по данным партии, ее список кандидатов обновился на 75%. Это почти 4 тысячи человек, выдвигаемых партией во все представительные органы страны.

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Ранее 4 политических партии представили документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса в ЦИК РК. После утверждения кандидатов, партия Respublica также подала документы в ЦИК.

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Регистрация кандидатов продлится по 18 февраля. Предвыборная агитация будет проводиться с 18:00 18 февраля, по завершении этапа регистрации, и до 00:00 18 марта. 18 марта – день тишины. 19 марта – день выборов.

К слову, уже озвучены условия предоставления эфирного времени на канале Jibek Joly/ Silk way НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» кандидатам в депутаты в период своей агитационной кампании. Об условиях можно прочитать здесь. А также условия предоставления интернет-площадей на сайте МИА «Казинформ».

Могут ли госслужащие участвовать в выборах и что нужно для этого сделать

По данным заместителя председателя ЦИК Константина Петрова, госслужащие имеют право принять участие в выборах депутатов также, как и любой гражданин страны.

Они также могут быть включены в партийные списки, либо выдвинуться по мажоритарной системе при соответствии всем требованиям Конституции РК.

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Правда на период, когда будет проходить предвыборная агитация, госслужащий должен будет уйти в отпуск (без сложения полномочий). Кроме того, в случае избрания, статус депутата не совместим с госслужбой.

Как будут работать международные наблюдатели в Казахстане

С момента открытия 20 января 2023 года института международного наблюдения, ЦИК аккредитовала 25 наблюдателей от одного иностранного государства и двух международных организаций. По состоянию на 9 февраля 2023 года, от МИД РК на аккредитацию в комиссию представлены кандидатуры 37 наблюдателей от двух иностранных государств и одной международной организации.

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В частности, от КНР на аккредитацию представлены две кандидатуры, от Королевства Нидерландов – три кандидатуры.

Вместе с тем, от миссии БДИПЧ/ОБСЕ представлено 32 наблюдателя.

Всего для наблюдения за парламентскими выборами в Казахстан приедут 332 наблюдателя: 32 долгосрочных и 300 краткосрочных.

По данным главы миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) по наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане Оуэна Мерфи, в ОБСЕ входят 57 государств-участниц, все из которых, включая Казахстан, взяли на себя обязательства, связанные с демократическими процессами, правами человека и основными свободами. Каждый из членов организации взял на себя обязательство приглашать БДИПЧ/ОБСЕ наблюдать за избирательными процессами в своих странах.

Миссия БДИПЧ/ОБСЕ определенная для 19 марта 2023 года, будет наблюдать за выборным процессом во всех регионах нашей страны. В её состав входят 11 международных экспертов и 11 представителей от государств-участников. Остальная команда наблюдателей базируется в Астане.

32 долгосрочных наблюдателя прибудут на следующей неделе – 15 февраля 2023 года. Затем их проинформирует основная группа наблюдателей перед развертыванием.

В день самих выборов приглашены 300 краткосрочных наблюдателей. Они будут наблюдать за процедурой открытия бюллетеней, голосования, подсчета голосов и проведения итогов на избирательных участках по всей стране. В день выборов, по его словам, также присоединится парламентская ассамблея ОБСЕ для наблюдения.

«Наша Миссия проведет качественное наблюдение за предвыборной агитацией. Но нас интересуют не результаты выборов, а сам процесс. Роль Миссии по наблюдению за выборами заключается не в надзоре, вмешательстве или оказании содействия. Наша работа заключается только в наблюдении за выборами. Наблюдение и оценки будут опубликованы в предстоящих отчетах Миссии», - подчеркнул Глава Миссии Оуэн Мерфи.

Он отметил, что за две недели до дня выборов будет опубликован промежуточный отчет, который представляет собой фактическое описание избирательного процесса и укажет проблемы по избирательной части. Что касается окончательного отчета, то он будет опубликован только через несколько месяцев после завершения избирательного процесса.

К слову, в МИД РК прошла встреча с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами, где МИД выразил готовность создать все условия для эффективной работы миссии. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Миссия ШОС также готова к наблюдению за выборами депутатов Мажилиса Парламента РК. Ее пригласили представители посольства Казахстана в Китае. В данный момент в организации ведется активная работа по формированию состава Миссии ШОС для участия в выборах.


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