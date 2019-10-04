Самое важное качество для учителя назвал Талгат Калиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, кандидат политических наук и член Национального совета общественного доверия Талгат Калиев поделился своим видением педагогической профессии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Законе о статусе педагога нам с одной стороны предельно важно регламентировать права и обязанности учителя, с другой – оставить поле для творчества. Поскольку, педагог должен быть в первую очередь творческой личностью, уметь находить индивидуальный подход к каждому ученику одновременно и уложить все это в 40 минут. Это чрезвычайно сложная вещь, поскольку изначально, при рождении человеком движут три инстинкта: инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения и инстинкт любознательности, который позволяет ребенку при полном отсутствии понятийного аппарата познавать мир», - сказал Талгат Калиев на круглом столе, посвященном озвученному Президентом в Послании аспекту повышения социальной роли учителя.

Однако, далее, по его словам, сложившаяся в обществе система начинает убивать в человеке его природную индивидуальность.

«Но к моменту, когда он начинает разговаривать с родителями и проявлять свою любознательность, родители начинают стремительно убивать в нем это качество. Дальше это продолжает делать школа, университет, а на выходе мы получаем абсолютно усредненного индивида, не обладающего навыками личности. Чаще всего, великими личностями становились те, кто смог сохранить в себе эту самую любознательность, ведь, как говорил Эйнштейн, научное открытие совершается теми, кто просто не знает, что это невозможно», - отметил спикер.

«Здесь важно уметь не создать ловушку знаний и стереотипов для учеников. В то же время, сегодня мы не редко видим, как некоторые ученики пишут с ошибками на всех языках, которые знают. Понятно, что здесь не вина учителей, а интернета, который позволяет копировать и не обязывает людей что-то писать руками. В этих условиях учителям намного сложнее работать, чем столетие назад. А может быть, даже 20-30 лет назад», - добавил Т. Калиев.

В заключении он пожелал педагогам искать новые подходы в своей работе.

«Я хочу пожелать вам, чтобы вы смогли для себя найти новые ниши и горизонты. Весь мир сегодня занимается этим. Казахстанским педагогам нужно заниматься поиском индивидуального подхода к каждому. Концепция «слышащего государства» заключается не только в том, чтобы слышать недовольство граждан, но и полезные инициативы, способные улучшить каждую отрасль в отдельности», - заключил Т. Калиев.