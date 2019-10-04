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вчера 22:17
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вчера 21:13
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вчера 21:00
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вчера 20:23
Самое важное качество для учителя назвал Талгат Калиев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, кандидат политических наук и член Национального совета общественного доверия Талгат Калиев поделился своим видением педагогической профессии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Законе о статусе педагога нам с одной стороны предельно важно регламентировать права и обязанности учителя, с другой – оставить поле для творчества. Поскольку, педагог должен быть в первую очередь творческой личностью, уметь находить индивидуальный подход к каждому ученику одновременно и уложить все это в 40 минут. Это чрезвычайно сложная вещь, поскольку изначально, при рождении человеком движут три инстинкта: инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения и инстинкт любознательности, который позволяет ребенку при полном отсутствии понятийного аппарата познавать мир», - сказал Талгат Калиев на круглом столе, посвященном озвученному Президентом в Послании аспекту повышения социальной роли учителя.
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