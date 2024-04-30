Самое кровавое нападение на полицейских произошло в США за последние десятилетия

Четыре сотрудника американских правоохранительных органов были убиты и еще четыре получили ранения при задержании преступника в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на русскую службу BBC News.

По данным полиции, по меньшей мере один подозреваемый обнаружен мертвым во дворе своего дома – его застрелили сотрудники полиции.



Стрельба началась, когда сотрудники правоохранительных органов попытались задержать человека, ранее осужденного по уголовной статье. Его подозревали во владении огнестрельным оружием. Преступник забаррикадировался в своем доме и открыл огонь.



Противостояние продолжалось около трех часов и закончилось после того, как полицейские взяли дом штурмом.

Для этого они использовали бронированный автомобиль, при помощи которого проломили в здании окна и двери.



Власти сообщают, что стрельбу вели два человека, одним из которых был убитый.



Во время перестрелки в доме находились еще двое: женщина и 17-летний мальчик, сейчас их допрашивает полиция. Предполагается, что по меньшей мере один из них стрелял в сотрудников правоохранительных органов.



Перестрелка в Шарлотте стала одним из самых кровавых нападений на полицейских в США за несколько десятилетий.