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Самое дорогое бриллиантовое кольцо создали швейцарские ювелиры

29 Января 2023, 20:36
Самое дорогое бриллиантовое кольцо создали швейцарские ювелиры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Швейцарские ювелиры из Женевы Shawish разработали кольцо с бриллиантом «мечта» весом 150 карат, которое, как пишет Deccanchronicle, буквально является самым дорогим среди всех колец с бриллиантами. Это первое кольцо, полностью украшенное бриллиантами, стоимостью которого составляет 70 миллионов долларов, передает МИА «Казинформ».

Первое в мире кольцо, полностью состоящее из бриллиантов, вырезано из цельного бриллианта без металлической основы. Это цельный кусок алмаза даже там, где должна быть золотая или платиновая полоса.

Братья Мохамед и Маджди Шавеш, генеральный директор и основатели Shawish Jewellery, сказали: «Это казалось невозможным, но мы решили отправиться в это приключение, чтобы воплотить мечту в реальность».

На создание самого дорогого бриллиантового кольца в мире, получившего название «The World’s First Diamond Ring» (в переводе на русский - первое в мире бриллиантовое кольцо), ювелирам бренда пришлось потратить достаточно много стараний и времени. Они тщательно занимались подготовкой эскизов, рассчитывали все нюансы, выбирали заготовки и непосредственно изготавливали само кольцо. Оно стало первым подобным творением в истории ювелирного дела.

Для придания столь твердому минералу нужную форму мастерам понадобилось прогрессивное оборудование, которое позволяет резать алмазы с помощью лазера.

Производственный процесс продолжался целый год, но в конечном итоге появилось эксклюзивное ювелирное украшение, превзошедшее все ожидания создателей.

Впервые широкая публика увидела бриллиантовое кольцо весом около 150 карат на лондонской выставке в 2011 году. Его стоимость, которая в несколько раз больше цены предыдущего лидера, составляет 70 миллионов долларов.

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