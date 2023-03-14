Самое большое колесо обозрения в мире без спиц появится в Сеуле

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В столице Южной Кореи скоро появится одна «небольшая» особенность — «Сеульское кольцо», 180-метровое колесо обозрения без спиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Власти Сеула заявили, что аттракцион появится в парке Ханыль на северо-востоке города в 2027 году.

Колеса обозрения без спиц — относительно новая разработка. Обычно колеса обозрения имеют тросы, проходящие посередине, но за последние несколько лет технология развилась настолько, что позволяет колесам обозрения вращаться без них.

Отмечается, что аттракцион станет самым большим в мире колесом обозрения без спиц и будет установлен недалеко от реки Хан, в месте, известном своими прекрасными видами на город.

Месторасположение «колечка» было выбрано по разным причинам, одна из них - из-за его близости к северной границе страны.

Поскольку парк географически расположен близко к КНДР, таким образом власти Южной Кореи хотят выразить свое стремление и пожелание к объединенной Корее и национальному единству.

«Сеульское кольцо» — одна из нескольких инициатив, реализуемых в районе Сангам-дон, бывшей свалке, которая сейчас используется для экологически чистых проектов. По данным правительства, колесо обозрения будет использовать экологически чистые технологии, такие как солнечная энергия.

После завершения строительства на аттракционе будет 36 вагонов, каждый из которых может вместить до 25 человек. Выйдя на полную мощность, колесо обозрения сможет принимать до 11 792 человека в день.

В настоящее время самое большое в мире колесо обозрения без спиц находится в провинции Шаньдун в Китае. Его высота составляет 145 метров.

Аттракцион Ain Dubai, открывшийся прошлой осенью в Объединенных Арабских Эмиратах, уверенно держит за собой звание самого высокого в мире колеса обозрения. Его высота – 250 метров.