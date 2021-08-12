Самодостаточность сельских округов в 2025 году достигнет 35% – Кайсар Нигметов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил инициативу о проведении прямых выборов сельских акимов. К настоящему времени эта инициатива Президента уже реализована. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» об итогах выборов, о том, как они повлияют на дальнейшее развитие страны, рассказал директор Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований» Министерства национальной экономики РК Кайсар Нигметов.

– Недавно в Казахстане впервые прошли прямые выборы акимов сельских округов, поселков и городов районного значения. Чем такие выборы отличаются от прежних, с точки зрения демократического развития страны?

– По информации территориальных избирательных комиссий областей из 730 избранных акимов 350 ранее не занимали должность акима в данных сельских округах. Таким образом, выборы дали ответ на один из актуальных запросов общества на приход новых людей, обновление корпуса сельских акимов, которое составило почти половину – 48%. При этом в ряде регионов корпус сельских акимов обновился значительно. Например, в Карагандинской области обновился на 77%, в Туркестанской области - на 72%, в Жамбылской области - на 66%. В Мангистауской области из 10 избранных акимов 8 ранее не занимали должность акима сельского округа.

Средний возраст избранных акимов составил 46 лет, ранее он был 50 лет, а 25 новых акимов моложе 29 лет. Среди избранных акимов 37 работников школ.

Важно отметить, что теперь выборы сельских акимов будут проводиться каждый год по мере истечения полномочий работающих акимов, по другим законодательно закрепленным основаниям, в том числе и за неудовлетворительные результаты работы.

- Что нам дает введение прямых выборов акимов сельских округов?

– В целом, выборность сельских акимов как часть комплексной реформы местного самоуправления обеспечит заинтересованное участие жителей сельских населенных пунктов в процессе принятия решений по вопросам местного значения и осуществления контроля за их исполнением, а также станет фундаментом регионального развития.

Целью всей этой реформы является создание такой системы, которая обеспечит прозрачность и подотчетность деятельности местных властей населению.

Внедрение прямых выборов акимов предоставит возможность избирать акимов непосредственно людьми. В свою очередь, избранный аким будет подотчетен населению за проводимую работу и по мере расширения экономической самостоятельности будет более независимым от районного уровня. Внедрение прямых выборов акимов должно придать импульс в формировании гражданского общества, продвижении демократии на местном уровне. Люди будут напрямую вовлечены в решение их насущных вопросов.

Развитое местное самоуправление подразумевает, что сами граждане выбирают те решения, которые, по их мнению, могут повысить уровень жизни.

В сельских округах, путем преобразования действующего собрания местного сообщества, будет создан орган местного самоуправления с функциями представительного органа – Кеңес. Он будет проводить мониторинг эффективности использования денежных средств, проводимых работ за счет бюджета и средств местного самоуправления, заслушивать отчёт акима о деятельности администрации сельского округа.

Кроме того, ревизионные комиссии будут проводить плановые и внеплановые, на основании обращения, проверки эффективности использования средств.

– Что говорит международный опыт об эффективности практики прямых выборов руководителей территорий на низовом уровне, о развитии местного самоуправления?

– В 2018 году мы провели аналитическое исследование «Улучшение институциональной среды регионов за счет повышения эффективности местного самоуправления», которое и стало основой для разработки проекта Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года. В рамках данного исследования проанализировали зарубежный опыт, а также выработали предложения по совершенствованию законодательства по вопросам местного самоуправления.

Во всем мире местное самоуправление является одним из самых действенных механизмов, обеспечивающих заинтересованное участие жителей городских и сельских населенных пунктов в управлении делами местного значения и непосредственном решении жизненно важных вопросов. Для Казахстана в этом отношении важен и интересен опыт стран, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые достигли успехов в развитии местного управления и регионального развития в целом.

Положительным является опыт Польши, которая добилась значительного успеха в осуществлении глубоких реформ, направленных на восстановление местного самоуправления. Децентрализация привела к достижению ключевых положительных эффектов в различных сферах общественной жизни. Также имеется богатый опыт децентрализации государственной власти и создания условий для развития местного самоуправления во Франции и в других европейских странах.

– За последние годы принят ряд мер по повышению самостоятельности органов местного самоуправления. Какой, по Вашим данным, прогнозируется экономический эффект от этих реформ?

– В первую очередь, экономический эффект будет зависеть от обеспечения экономической базы на уровне сельских округов, за счет передачи им поступлений от ряда налогов и платежей. В разные годы предпринимались шаги по повышению самостоятельности власти на местах, в том числе через финансовые инструменты. Так, на районном/сельском уровне формировались доходы от аренды, рекламы и других источников, недавно введён 4-й уровень бюджета. В результате, в настоящее время доходы местного самоуправления формируются из шести видов налоговых поступлений, различных плат, штрафов, доходов от коммунального имущества и трансфертов из вышестоящего бюджета. Они поступают напрямую в бюджет села.

Для дальнейшего расширения доходной базы местного самоуправления в период с 2022 по 2024 годы планируется передача 7 налогов и платежей. Это единый земельный налог, плата за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков, плата за продажу права аренды земельных участков, плата за пользование водными ресурсами, лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности, плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности.

Сфера ответственности органов местного самоуправления охватит вопросы развития своей территории, благоустройства общественных пространств, местной транспортной, социальной и иной инфраструктуры, оказания базовых услуг, а также возможность развития смежных, совместно используемых объектов инфраструктуры и прочие.

– Какая сейчас доля собственных доходов в сельских бюджетах? Достаточны ли уже введенные меры для того, чтобы говорить о самостоятельности акимов сел, сельских округов?

– По итогам 2020 года доходы бюджета местного самоуправления составили 252 млрд тенге, из них около 34 млрд тенге, или 13,4%, - собственные доходы и 218 млрд тенге - трансферты из вышестоящего бюджета.

С учетом увеличения налоговой базы сельских округов планируется, что самодостаточность сельских округов – доля собственных доходов от общего объема доходов – в среднем, уже в 2025 году достигнет около 35%.

К примеру, в 2019 году было принято решение о передаче поступлений от корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса из республиканского бюджета в местные бюджеты. По итогам 2020 года, несмотря на снижение экономической активности в регионах в связи с пандемией COVID-19, в местный бюджет в 2020 году КПН от МСБ было собрано около 482 млрд тенге при плане 386 млрд тенге, или с ростом на 25%.

Чтобы не лишать стимулов районы и сельские округа, в проекте Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года предусмотрено регламентирование пределов распределения КПН от МСБ между областью, районом и селом. Ориентировочно 50% от поступлений КПН от МСБ будет поступать в областные бюджеты, 30% - в районные бюджеты, 20% - в бюджеты сельских округов.

Таким образом, опыт передачи корпоративного подоходного налога от субъектов малого и среднего бизнеса в местные бюджеты показал положительную динамику поступлений, что говорит о повышении финансовой самостоятельности местных бюджетов, в том числе и четвертого уровня.

Кстати, в отношении сельских бюджетов с 2023 года не будет применяться механизм бюджетных изъятий в вышестоящий бюджет: все поступления, превышающие плановые показатели, будут оставаться на развитие сельского округа.

Теперь органы местного самоуправления будут иметь полномочия и инструменты, подкрепленные финансовыми ресурсами для обеспечения качественными услугами жизнеобеспечения населенных пунктов.

Средства от собственных доходов будут направляться исключительно на развитие сельского округа и решение вопросов местного значения по согласованию со сходом местного сообщества.

– Спасибо за беседу!