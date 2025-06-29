«Самодельный кондиционер» засняли в поезде Алматы—Костанай: начата проверка
Компания ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировала жалобы пассажиров на неудовлетворительное состояние вагона поезда №43, курсирующего по маршруту Алматы – Костанай, сообщает корреспондент Kazinform.
В соцсетях появилось видео, где проводники поезда соорудили самодельное устройство, выполнявшее функцию кондиционера.
По предварительным данным, в пути произошла поломка системы кондиционирования воздуха. В компании сообщили, что проводится служебное расследование, включая проверку технического осмотра перед отправлением.
В «Турксиб-Астане» подчеркнули, что установка самодельной вентиляции недопустима — это нарушение стандартов обслуживания и внутренних правил. К сотрудникам, допустившим это, будут применены дисциплинарные меры.
После прибытия поезда вагон снимут с эксплуатации для внеочередного технического осмотра и ремонта. Также запланирована проверка других вагонов, используемых летом.
— Мы приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства. Безопасность,
надлежащее техническое состояние и комфорт пассажиров остаются приоритетами
нашей работы, — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что летом в Казахстане запустят дополнительные поезда.