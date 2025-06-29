РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:50, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    «Самодельный кондиционер» засняли в поезде Алматы—Костанай: начата проверка

    Компания ТОО «Турксиб-Астана» прокомментировала жалобы пассажиров на неудовлетворительное состояние вагона поезда №43, курсирующего по маршруту Алматы – Костанай, сообщает корреспондент Kazinform.

    Перевозчик прокомментировал ситуацию с вагоном поезда Алматы–Костанай
    Кадр из видео

    В соцсетях появилось видео, где проводники поезда соорудили самодельное устройство, выполнявшее функцию кондиционера.

    По предварительным данным, в пути произошла поломка системы кондиционирования воздуха. В компании сообщили, что проводится служебное расследование, включая проверку технического осмотра перед отправлением.

    В «Турксиб-Астане» подчеркнули, что установка самодельной вентиляции недопустима — это нарушение стандартов обслуживания и внутренних правил. К сотрудникам, допустившим это, будут применены дисциплинарные меры.

    После прибытия поезда вагон снимут с эксплуатации для внеочередного технического осмотра и ремонта. Также запланирована проверка других вагонов, используемых летом.

    — Мы приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства. Безопасность,
    надлежащее техническое состояние и комфорт пассажиров остаются приоритетами
    нашей работы, — говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что летом в Казахстане запустят дополнительные поезда.

    Теги:
    Поезда Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают