«Самодельный кондиционер» засняли в поезде Алматы—Костанай: начата проверка

В соцсетях появилось видео, где проводники поезда соорудили самодельное устройство, выполнявшее функцию кондиционера.

По предварительным данным, в пути произошла поломка системы кондиционирования воздуха. В компании сообщили, что проводится служебное расследование, включая проверку технического осмотра перед отправлением.

В «Турксиб-Астане» подчеркнули, что установка самодельной вентиляции недопустима — это нарушение стандартов обслуживания и внутренних правил. К сотрудникам, допустившим это, будут применены дисциплинарные меры.

После прибытия поезда вагон снимут с эксплуатации для внеочередного технического осмотра и ремонта. Также запланирована проверка других вагонов, используемых летом.

— Мы приносим извинения пассажирам за причиненные неудобства. Безопасность,

надлежащее техническое состояние и комфорт пассажиров остаются приоритетами

нашей работы, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что летом в Казахстане запустят дополнительные поезда.