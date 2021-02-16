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    14:43, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Самодельный пистолет и боеприпасы изъяли у жителя ВКО

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    УЛАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ — У жителя Восточного Казахстана изъяли самодельный пистолет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что сотрудниками полиции отдела полиции Уланского района у 59-летнего жителя села Пролетарка был изъят предмет, который являлся однозарядным гладкоствольным пистолетом, то есть огнестрельным оружием. Причем изготовлен он был самодельным способом под патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Пистолет исправен и пригоден к стрельбе, а изъятые 37 предметов были боеприпасами для спортивного и охотничьего огнестрельного оружия, изготовлены заводским способом и пригодны к стрельбе.

    «Установлено, что данное оружие ему досталось после смерти 55-летнего двоюродного брата, который он отдал ему безвозмездно приблизительно в 2010 году. На учете как владелец оружия не состоит»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК.





    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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