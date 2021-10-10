Самодельный летательный аппарат совершил жесткую посадку под Калининградом

КАЛИНИНГРАД. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Самодельный летательный аппарат совершил жесткую посадку в Зеленоградском районе Калининградской области. Пилот госпитализирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия, сообщила в субботу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 9 октября 2021 года около 13 часов мужчина не справился с управлением самодельного летательного аппарата и совершил жесткую посадку в Зеленоградском районе Калининградской области. В настоящее время он госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.

Калининградская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшим.

На место происшествия выехал работник Калининградской транспортной прокуратуры, ситуацию контролируют его коллеги из Северо-Западной транспортной прокуратуры, отметили в ведомстве.

По данным Калининградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, самодельным летательным аппаратом управлял мужчина 1937 года рождения. Летательный аппарат совершил жесткую посадку спустя несколько минут после взлета с необорудованного участка местности в районе поселка Дунаевка Зеленоградского района Калининградской области.