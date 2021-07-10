Самодельный дельтаплан с людьми врезался в линию электропередачи в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области небольшой самодельный дельтаплан с двумя людьми неожиданно потерял управление и влетел в линию электропередачи, а после рухнул на землю с 4-метровой высоты. К счастью, участники полета остались живы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, инцидент произошел 8 июля. В 11.25 спасателям поступила информация о том, что в районе ипподрома села Красный Яр города Кокшетау в 09.20 во время полета на самодельном дельтаплане пилот задел электрические провода и упал.

«В Акмолинскую областную многопрофильную больницу был доставлен 64-летний пилот, который после осмотра был отпущен. В детскую областную больницу доставлен пассажир - 16-летний подросток с перелом ключицы и травмой живота. По словам врачей, его состояние оценивается как стабильное. На место происшествия выезжали сотрудники полиции и ДЧС», - пояснили в ведомстве.

Подробности происшествия рассказал «Казинформу» аким поселка Красный Яр Ардак Таскынбай.

«Два брата приехали из Кызылорды в Кокшетау. Нашли дельтапланериста, жителя Кокшетау, и решили с ним полетать. Один из них упал вместе с пилотом. Они зацепились за линию электропередачи. Сам дельтапланерист особо не пострадал, а молодой парень получил травмы. Сейчас он находится в больнице», - сказал А. Таскынбай.

По словам акима, после произошедшей аварии провода в аварийном состоянии, и в данный момент на месте работают подрядчики. Эта высоковольтная линия находится на балансе отдела ЖКХ города Кокшетау. Жителям населенного пункта было подключено резервное электроснабжение.



