Самодельные гранаты изъяли у жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские изъяли у 63-летнего сельчанина самодельные взрывные устройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка обнаружили у мужчины нож и металлические трубки с фитилями, предположительно, самодельные запалы. В ходе осмотра из дома сельчанина изъяли и другие предметы, предназначенные для изготовления взрывных устройств, патроны и две самодельные гранаты.

«Экспертиза подтвердила, что эти взрывные устройства самодельного изготовления по типу ручной гранаты относятся к боевым припасам, обладающим фугасным и термическим поражающим действием. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначены необходимые экспертизы», — сообщили в пресс-службе.

Суд района Шал акына санкционировал арест подозреваемого.