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    02:25, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Самодельные гранаты изъяли у жителя СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские изъяли у 63-летнего сельчанина самодельные взрывные устройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка обнаружили у мужчины нож и металлические трубки с фитилями, предположительно, самодельные запалы. В ходе осмотра из дома сельчанина изъяли и другие предметы, предназначенные для изготовления взрывных устройств, патроны и две самодельные гранаты.

    «Экспертиза подтвердила, что эти взрывные устройства самодельного изготовления по типу ручной гранаты относятся к боевым припасам, обладающим фугасным и термическим поражающим действием. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Назначены необходимые экспертизы», — сообщили в пресс-службе.

    Суд района Шал акына санкционировал арест подозреваемого.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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