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    19:17, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Самодельное ружье возил с собой судимый акмолинец

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Самодельное огнестрельное оружие и патроны к нему нашли полицейские у ранее судимого жителя Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 24 октября сотрудниками отдела криминальной полиции района Биржан сал в рамках ОПМ «Браконьер» и «Участок» на автодороге «Макинск-Аксу-Торгай» у ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 27-летнего пассажира автомашины марки «Mersеdes-Benz E-230» обнаружено и изъято незарегистрированное самодельное огнестрельное ружье без регистрационного номера, а также 11 патронов к нему.

    «По факту назначена судебно-баллистическая экспертиза. Начато досудебное производство по ст. 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», - отметили в ведомстве.

    Кроме того, у 38-летнего жителя Сандыктауского района по месту жительства обнаружено и изъято незарегистрированное гладкоствольное одноствольное ружье марки «ИЖ-18» 12-го калибра. Назначена экспертиза. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

    Напомним, на территории Акмолинской области стартовало республиканское ОПМ «Браконьер». Мероприятие проводится с 20 октября по 19 ноября для выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Акмолинская область
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