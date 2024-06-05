Саммит тюркоязычных стран по искусственному интеллекту пройдет в Бишкеке

В Бишкеке 9-10 октября пройдет саммит тюркоязычных стран по искусственному интеллекту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

По данным Министерства цифрового развития КР, мероприятие проводится в рамках реализации плана действий по итогам участия президента КР Садыра Жапарова в X саммите глав государств Организации тюркских государств в Астане.

— Предстоящий саммит будет включать в себя сочетание основных выступлений, дискуссионных групп и мотивационных переговоров, что позволит создать открытую площадку для обсуждения актуальных вопросов в области искусственного интеллекта, обмена передовым опытом и разработки стратегий сотрудничества среди участников, направленных на стимулирование инноваций и содействие прогрессу в этой области. Кроме того, на выставке будут продемонстрированы проекты партнеров и новейшие разработки цифровых компаний, — говорится в сообщении.

Отмечается, что саммит охватит спектр следующих вопросов:

будущее ИИ и кибербезопасности;

ИИ для принятия решений на основе данных;

оптимизация технологий G-Cloud;

создание ИИ;

регулирование ИИ.

Для получения дополнительной информации и регистрации на саммит запущен веб-сайт.