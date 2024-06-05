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    13:07, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Саммит тюркоязычных стран по искусственному интеллекту пройдет в Бишкеке

    ОТГ
    Фото: Kazinform

    В Бишкеке 9-10 октября  пройдет саммит тюркоязычных стран по искусственному интеллекту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

    По данным Министерства цифрового развития КР, мероприятие проводится в рамках реализации плана действий по итогам участия президента КР Садыра Жапарова в X саммите глав государств Организации тюркских государств в Астане.

    — Предстоящий саммит будет включать в себя сочетание основных выступлений, дискуссионных групп и мотивационных переговоров, что позволит создать открытую площадку для обсуждения актуальных вопросов в области искусственного интеллекта, обмена передовым опытом и разработки стратегий сотрудничества среди участников, направленных на стимулирование инноваций и содействие прогрессу в этой области. Кроме того, на выставке будут продемонстрированы проекты партнеров и новейшие разработки цифровых компаний, — говорится в сообщении.

    Отмечается, что саммит охватит спектр следующих вопросов:

    • будущее ИИ и кибербезопасности;
    • ИИ для принятия решений на основе данных;
    • оптимизация технологий G-Cloud;
    • создание ИИ;
    • регулирование ИИ.

    Для получения дополнительной информации и регистрации на саммит запущен веб-сайт.

    Теги:
    Организация тюркских государств Тюркский мир Кыргызстан Искусственный интеллект Мировые новости Центральная Азия Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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