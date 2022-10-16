16 Октября 2022, 16:42

Саммит СВМДА, встреча глав государств СНГ, итоги выдвижения кандидатов в Президенты РК – обзор за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Насыщенной на политические события стала прошедшая неделя. В Астане прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, на котором рассмотрены вопросы политики, безопасности и экологии, касающиеся Азиатского региона. Главы стран СНГ во время встречи в Астане уделили внимание вопросам взаимодействия в области безопасности. Также завершилось выдвижение кандидатов в Президенты РК. Подробнее о важных событиях недели – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Накануне саммита Астана встречала высоких гостей. Первым прибыл Эмир Катара. Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Акорде.

В рамках государственного визита Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Казахстан подписан ряд документов. Затем Астана встречала главу Турецкой Республики.

«Сегодняшний визит приурочен к 30-летию дипломатических отношений. Это имеет огромное символическое значение. В этот период между двумя странами установился тесный политический диалог, братские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Надеемся, что этот визит высокого гостя также укрепит двустороннее сотрудничество, а также будет плодотворным и успешным. Сегодняшние переговоры укрепят казахстанско-турецкие связи», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Президент РК подчеркнул, что Турция является одним из самых близких и надежных партнеров Казахстана.

Всего в саммите приняли участие 11 глав государств-президенты Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, эмир Катара, а также вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров. Президент Беларуси, являющийся государственным наблюдателем СВМДА, также прибыл в столицу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с видеообращением к участникам СВМДА, поблагодарив Президента Касым-Жомарта Токаева за своевременное проведение саммита.

«За последние 30 лет СВМДА превратилось в важную платформу для диалога между странами Азии. Сегодня ослабевают доверие и солидарность, в то время как геополитическая напряженность конфликтов нарастает. Кризис сильнее всего бьет по уязвимым слоям населения, углубляя нищету, голод, разжигая социально-политическое волнение. В этом чрезвычайно сложном контексте укрепление регионального сотрудничества важно, как никогда», - отметил Антониу Гутерриш в своем видеообращении.

На VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии рассмотрены вопросы политики, безопасности, экологии, касающиеся Азиатского региона, в том числе трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.

Еще одним важным политическим мероприятием, прошедшем на неделе в Астане, стала встреча Глав государств СНГ.

«Отдельное внимание на саммите уделено вопросам взаимодействия в области безопасности. Главы государств утвердили программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы», - сообщил заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

По его словам, еще одним документом заседания Совета глав государств СНГ стало заявление о сотрудничестве в климатической сфере, в котором подчеркивается важность совместных действий стран по вопросам климатической повестки. Также утвердили тематику мероприятий ближайших лет в культурно-гуманитарной сфере.

В заседании Совета глав государств СНГ под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана.

Еще одним важным политическим мероприятием в Астане стал государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Главы государств провели переговоры в узком и расширенном составах.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил о юбилейной дате дипломатических отношений с Туркменистаном. В рамках госвизита Президента Туркменистана в Казахстан подписано 14 документов. По итогам переговоров главы государств сделали совместное заявление.



На прошлой неделе в Центральной избирательной комиссии РК подвели итоги выдвижения кандидатов в Президенты Казахстана. Этап выдвижения кандидатов на пост Президента РК длился 19 календарных дней - с 23 сентября по 11 октября. В ЦИК представлены документы от 12 кандидатов, выдвинутых республиканскими общественными объединениями». Выборы назначены на 20 ноября. Как заявили в ЦИК, кандидатуры Жуматая Алиева, Cалтанат Турсынбековой и Бакыта Жанабаева соответствуют требованиям закона. Кандидатуры Хайруллы Габжалилова, Талгата Ергалиева и Фатимы Бизаковой не соответствуют требованиям закона.

Вчера ЦИК зарегистрировала Мейрама Кажыкена кандидатом в Президенты РК.

В Алматы на этой неделе прошла встреча жителей города с акимом Ерболатом Досаевым. Жители микрорайона Таугуль выступили против строительства многоэтажных домов. По их словам, властями города игнорируются нормы уплотняющей застройки. Ерболат Досаев ответил, что все проекты в городе рассматриваются на градостроительном совете. В ходе встречи Ерболат Досаев также сообщил алматинцам, что с 2023 года в государственных школах появятся тревожная кнопка, турникет и система видеомониторинга, а в ответ на жалобы жителей о бродячих собаках на улицах города градоначальник сообщил, что в Алматы до конца года рассмотрят правила содержания и выгула животных.





Кроме того, с Байконура запустили ангольский спутник связи «Ангосат-2». Спутник «Ангосат-2» предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет на территории Анголы.





Из событий спортивного мира казахстанцев порадовало второе «золото» страны, которое завоевала спортсменка Арина Гладышева на чемпионате Азии U18 в Кувейте в беге на 3000 метров с результатом 10.09.76. Первое «золото» сборной принесла Сабрина Арзиева. Она стала лучшей в спортивной ходьбе на 5000 метров.