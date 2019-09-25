Саммит по возобновляемым источникам энергии проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - III Саммит по возобновляемым источникам энергии начал свою работу в столице. Для участия в мероприятии прибыли более 300 делегатов из 20 стран мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поприветствовал участников саммита исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Асет Исекешев.

«Зеленая» энергетика является одним сложных, но важных направлений развития страны. Безусловно, Казахстан наряду с такими первоочередными вопросами касательно социальной сферы, борьбы с бедностью, повышения доходов населения, создания рабочих мест, занимается и стратегическими приоритетами. Это - проведение третьей модернизации страны, реализация институциональных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов». Мы, как Фонд Первого Президента, в рамках нашей миссии готовы и будем активно работать по всем направлениям путем реализации экспортных исследовательских программ, научных проектов, проведения форумов и саммитов. Мы видим, как меняются мир и экономика, социальная сфера. Мы видим тренды - искусственный интеллект, «Большие данные», всеобщая цифровизация. Конечно, один из таких трендов - развитие «зеленой» экономики. Эти направления показывают, будет ли страна развиваться по самым лучшим стандартам, сможет ли обеспечить своим гражданам достойное качество жизни», - сказал Асет Исекешев в своем выступлении.





Он напомнил, что сегодня в Казахстане работает 81 объект возобновляемых источников энергии.

«Мы видим, что солнечная и ветровая энергетика как альтернативная развивается в развитых странах в первую очередь. Например, в Германии ВИЭ составляют 32% от общего объема. В Казахстане же имеется огромный потенциал в этой сфере», - добавил Асет Исекешев.

III Саммит по возобновляемым источникам энергии – международная индустриальная площадка, в работе которой принимают участие более 300 делегатов из 20 стран мира, включая Казахстан, Россию, Южную Корею, Украину, Великобританию, Израиль, Кувейт, Таиланд, Кыргызстан, Францию, Италию, Турцию, Германию, Узбекистан, Испанию, Грузию, Индию, Грецию, Болгарию и США.

Цель саммита – обсуждение «за» и «против» использования возобновляемых источников энергии, а также воплощение лучших идей и эффективных решений, призванных внести вклад в построение «зеленого» будущего нашей страны и всего мирового сообщества.