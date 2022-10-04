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Саммит Организации тюркских государств пройдет в Самарканде

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Октября 2022, 13:52
Саммит Организации тюркских государств пройдет в Самарканде

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Саммит Организации тюркских государств пройдет 11 ноября 2022 года в Самарканде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

В Организацию тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателей - Венгрия и Туркменистан.

Как сообщалось ранее, Совет сотрудничества тюркоязычных государств в рамках работы VIII саммита стран - членов ССТГ в Стамбуле 14 ноября 2021 года переименован в Организацию тюркских государств.


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