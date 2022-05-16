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    Саммит ОДКБ с участием Касым-Жомарта Токаева начался в Москве

    16 Мая 2022, 17:16

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве началась встреча лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как ожидается, члены Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудят ситуацию в зоне ответственности Организации, перспективы её развития и примут заявление, посвященное юбилею ОДКБ.

    Как информируется на сайте организации, участниками встречи будут Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. 14 мая 2002 года Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию – «Организацию Договора о коллективной безопасности» с приданием ей соответствующего статуса. 18 сентября 2003 года Устав ОДКБ вступил в силу. В Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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