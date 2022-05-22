22 Мая 2022 11:16

Саммит ОДКБ, коррупционные скандалы и взрыв в Шымкенте – обзор событий за неделю в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя была богата на события в политической сфере и в социальной жизни страны. О самых главных событиях читайте в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Одним из значимых событий прошлой недели, к которому было приковано внимание казахстанцев, стал саммит государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в Москве. В нем принял участие Касым-Жомарт Токаев. На саммите Президент нашей страны обозначил укрепление потенциала миротворческих сил ОДКБ, напомнил, что по инициативе Казахстана учрежден институт спецпредставителя генерального секретаря по развитию миротворчества.

«С созданием ОДКБ на обширном пространстве Евразии была возведена прочная система коллективной безопасности. Ее главными задачами являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов», - подчеркнул Президент РК.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

После саммита Глава государства встретился в Президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая казахстанско-российское сотрудничество в торгово-экономической сфере. Товарооборот между странами достиг 25 млрд долларов. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Россия для Казахстана является основным партнером в торгово-экономической сфере. Перед Правительством РК поставлена задача не только сохранить динамику и объем торговли, инвестиций, но и нарастить их. Глава государства сообщил, что на разных стадиях реализации находятся 20 крупных проектов на сумму 4 млрд долларов. В свою очередь Президент России также отметил положительную динамику развития торгово-экономического сотрудничества между странами.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что по приглашению Владимира Путина примет участие в Петербургском экономическом форуме в июне этого года. Казахстанская правительственная делегация планирует принять участие в крупной промышленной выставке в Екатеринбурге.

После саммита стало известно, что осенью этого года в Казахстане пройдут совместные учения ОДКБ.

На прошедшей неделе Президент встретился с представителями отечественного бизнеса. Обсуждали вопросы, волнующие предпринимателей.

Глава государства раскритиковал работу правоохранительных органов, заявил о недопустимости коррупционных проявлений в работе госорганов. Касым-Жомарт Токаев считает, что нужно принять системные меры по снижению репрессивного характера деятельности контролирующих органов. Актуальной задачей Глава государства назвал выстраивание более эффективной системы выявления факторов давления на бизнес.

Еще одним приоритетом Президент назвал обеспечение принципа правосудия. Касым-Жомарт Токаев раскритиковал эффективность системы и процедуры получения доступа предпринимателей к земельным участкам и поручил Правительству взять этот вопрос на особый контроль. Он затронул вопросы налоговой политики и администрирования. Правительству совместно с бизнес-сообществом поручено разработать долгосрочную Концепцию налоговой политики.

Президент добавил, что работа акимов будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнес-климата в тех или иных областях. Еще одним критерием для оценки работы акимов станет качество дорог на вверенных им территориях.

17 мая Президент РК подписал указ о реформировании Комитета национальной безопасности. Внесены поправки в 15 указов, предусматривающих совершенствование деятельности органов национальной безопасности, утверждена обновленная структура КНБ, реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения Комитета.





Еще одним важным событием в стране стал запуск программы льготного автокредитования. В первые сутки поступило более 2 тыс. заявок. Казахстанцы уже начали получать ключи от автомобилей, приобретенных по льготной программе.





Не снимается с повестки тема коронавируса. Ситуация по распространению заболевания в стране остается стабильной. В среднем в сутки регистрируется около 10 случаев КВИ. Более 95% пациентов выздоровели. Все ограничения сняты. В то же время в 12 регионах РК обнаружили «стелс-омикрон».

В Минздраве отметили, что вакцинация эффективна против новых штаммов коронавируса. В регионах осталось более 4 млн доз вакцин. Казахстан закупит для ревакцинации еще 500 тыс. доз Pfizer и уже приобрел на сумму более 13 млрд тенге лекарства против COVID-19.





Тем временем в северных регионах страны начинают посевную кампанию. В Алматинской же области объявили о завершении весенне-полевых работ к 25 мая. Досаживают кукурузу, рис и картофель.

По всей стране готовятся к летнему отдыху детей. Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось совещание по реализации мероприятий в рамках Года детей и организации летнего отдыха и защиты прав детей. В детских оздоровительных лагерях отдохнут 2,3 млн казахстанских учащихся. Это почти на полмиллиона больше, чем в прошлом году. Значительно увеличилось и количество оздоровительных лагерей и площадок.





Порадовал казахстанцев на этой неделе и мир спорта. Сегодня утром в Лас-Вегасе по времени Нур-Султана Жанибек Алимханулы нокаутировал Дигнума во втором раунде и завоевал титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.





Но не все новости были столь радостными. Не обошлось в стране и без крупных задержаний. Сразу в нескольких регионах страны сообщили о зарегистрированных коррупционных правонарушениях. По некоторым из них уже вынес решение суд.

Антикоррупционная служба по городу Нур-Султану проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП «Национальный музей Республики Казахстан».

Экс-руководителя управления строительства Атырауской области за взятку в особо крупном размере осудили на пять лет лишения свободы. Заместитель председателя правления ТОО «Региональное агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта «Turkistan Invest» лишился свободы на 3,5 года. Судебная коллегия приговорила к 3 годам лишения свободы бывшего руководителя департамента экологии Актюбинской области.

Генеральная прокуратура РК привлекла к ответственности руководителей департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей и Алматы, должностных лиц профильного министерства за 17 захоронений коммунальных и промышленных отходов. Экологические инспекторы взыскали в бюджет 33 млрд тенге экологического ущерба и административных штрафов на сумму 12 млрд тенге.





Завершилась неделя трагическими событиями в Шымкенте. 19 мая в Каратауском районе города в багажнике автомобиля задохнулись трое детей. 21 мая возле роддома произошел взрыв. Скончался новорожденный ребенок и двое мужчин В этот же день вечером на центральном стадионе в Шымкенте во время футбольного матча между командами «Аксу» и «Ордабасы» обрушилась крыша. Идет расследование.