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Саммит НАТО по Украине пройдет сегодня в формате видеоконференции

25 Февраля 2022 10:24
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Саммит НАТО по Украине пройдет сегодня в формате видеоконференции

ВАШИНГТОН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Экстренный саммит НАТО по Украине в формате видеоконференции начнется сегодня в 17.00 (мск). Об этом говорится в распространенном накануне Белым домом рабочем графике президента США Джо Байдена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«9.00 (17.00 мск). Президент (Байден. - Прим.ТАСС) встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг нее», - говорится в документе. Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате.

Ранее американский лидер рассказал, что Североатлантический альянс на саммите рассмотрит все вопросы дальнейшего укрепления своей деятельности. Кроме того, на встречу будут приглашены Финляндия и Швеция, которые не являются членами НАТО.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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#НАТО   #Украина   #Мировые новости  
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