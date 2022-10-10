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    16:54, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Саммит глав государств СНГ пройдет 14 октября в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках текущего председательства Республики Казахстан в Содружестве Независимых Государств 14 октября в городе Астане под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА « Казинформ».

    «Совет глав государств СНГ является высшим органом Содружества, на котором обсуждаются и решаются ключевые вопросы деятельности. Саммит СНГ станет одним из ключевых событий в рамках председательства Казахстана в этой организации. В этом важном мероприятии впервые в постпандемийный период в очном режиме примут участие главы практически всех государств-участников СНГ», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    По данным Айбека Смадиярова, в мероприятии ожидается участие лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ.

    «На саммите не будет представителя Украины, которая в последние годы приостановила участие в мероприятиях по линии СНГ. Также глава Молдовы не сможет принять участие ввиду загруженности рабочего графика», - проинформировал он.

    «В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке Содружества, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности. В частности, в целях дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере безопасности главы государств утвердят очередную программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы. В контексте особой роли культурной составляющей в интеграционном взаимодействии главы государств по инициативе Республики Казахстан планируют принять Заявление о развитии сотрудничества в области культуры», - сказал официальный представитель МИД.

    Также в ведомстве уточнили, что состоится подписание ряда международных договоров, предусматривающих взаимодействие по линии избирательных органов, а также по вопросам противодействия коррупции.

    «На саммите также планируется принять решение о передаче председательств в СНГ в 2023 году Кыргызской Республике и проведении очередного заседания Совета глав государств в городе Бишкеке. Ожидается, что Глава государства подведет итоги председательства нашей страны в СНГ», - сообщил Айбек Смадияров.



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