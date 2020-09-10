Саммит глав государств-членов ШОС пройдет в ноябре в формате видеоконференции

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве в ходе заседания Совета министров иностранных дел стороны ШОС были рассмотрены первоочередные задачи по дальнейшему углублению и развитию внешнеполитического сотрудничества, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанскую сторону на заседании представлял министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

На пресс-конференции по итогам заседания СМИД ШОС глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что стороны обсудили ход подготовки документов к предстоящему саммиту государств-членов ШОС, а также провели консультации по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки.

«Мы рассмотрели направления сотрудничества, которые требуют дополнительных шагов. В их числе объединение усилий в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью и киберпреступностью. По всем этим направлениям одобрены проекты заявлений и других документов, которые будут вынесены на утверждение глав государств», - отметил он.

С.Лавров также добавил, что полезный обмен мнениями состоялся по Афганистану, по внутрисирийскому урегулированию, по ряду сохраняющихся проблем на Ближнем Востоке и на Севере Африки.

«У нас единая позиция по той ситуации, которая сложилась вокруг выхода США из совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Мы все подтвердили приверженность этому важнейшему документу, который был единогласно одобрен СБ ООН и который должен выполняться всеми без исключения участниками», - отметил С.Лавров.

Также стороны отметили нацеленность ШОС в вопросах стабилизации мировой экономики, в т.ч. подчеркнута важность реализации программы многостороннего экономического развития ШОС до 2035 года. Были рассмотрены вопросы транспортной взаимосвязанности, перехода на национальные валюты во взаимных расчетах, создания прозрачных условий для торговли и инвестиций.

«Договорились продолжать сотрудничать в интересах сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия стран ШОС, соответствующие предложения выносятся на утверждение Совета глав государств», - сказал он.

Глава российского МИД сообщил, что саммит с участием глав государств-членов ШОС пройдет в ноябре этого года в формате видеоконференции. После этого председательство в Организации перейдет к Таджикистану.