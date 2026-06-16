Саммит G7: лидеры обсуждают Ближний Восток, ИИ и защиту детей

Во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен проходит 52-й саммит «Группы семи» под председательством Франции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Лидеры ведущих демократических стран мира сосредоточились на ключевых вызовах глобальной повестки — от ситуации на Ближнем Востоке до будущего искусственного интеллекта.

В саммите принимают участие лидеры G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США) и Европейского союза.

Среди приглашенных гостей — президент Украины Владимир Зеленский, а также представители Бразилии, Египта, Индии, Кении, Южной Кореи, Катара, Сирии, ОАЭ и других государств.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, открывая встречу, подчеркнул важность единства «семёрки» в условиях геополитической нестабильности.

Президент США Дональд Трамп представил детали недавно объявленного соглашения с Ираном, которое вызвало живую дискуссию среди европейских лидеров. Большинство лидеров ЕС приветствовали предварительное соглашение о перемирии между США и Ираном.

Обсуждаются также вопросы глобальной экономики, стабильности цепочек поставок критических минералов, цифровой безопасности и защиты детей в интернете.

Не обошли стороной участники G7 Чемпионат мира по футболу-2026. Так, Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подарил президенту США по случаю его дня рождения футболку сборной Германии с именем «Дональд Трамп» и номером «47».

Саммит проходит в отеле Royal Ermitage на берегу Женевского озера при усиленных мерах безопасности. Ожидается, что по итогам трёхдневной встречи (15–17 июня) будет принято итоговое коммюнике, отражающее общие позиции «Группы семи».