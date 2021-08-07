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Самку красного волка засняли на берегу Каспия в Мангыстау
7 Августа 2021 20:15
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МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Хищное животное снял с высоты птичьего полёта видеограф из Форт-Шевченко Мейрамбек Аралбайулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.
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Самку красного волка, по словам Мейрамбека Аралбайулы, он снял вчера, 6 августа, на набережной в районе Форт-Шевченко.
- Из-за аномальной засухи они вынуждены питаться рыбой, которую выбросило на берег, - отметил автор видео.
По кадрам видно, что волчица увидела летающий дрон и испуганно отбежала от него. Мейрамбек Аралбайулы остановил съемку, чтобы не тревожить трапезу хищницы.
Красный волк - вид, практически исчезнувший на территории Казахстана. Внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП).
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