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Самку красного волка засняли на берегу Каспия в Мангыстау

7 Августа 2021 20:15
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Самку красного волка засняли на берегу Каспия в Мангыстау

МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Хищное животное снял с высоты птичьего полёта видеограф из Форт-Шевченко Мейрамбек Аралбайулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

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Самку красного волка, по словам Мейрамбека Аралбайулы, он снял вчера, 6 августа, на набережной в районе Форт-Шевченко.

- Из-за аномальной засухи они вынуждены питаться рыбой, которую выбросило на берег, - отметил автор видео.

По кадрам видно, что волчица увидела летающий дрон и испуганно отбежала от него. Мейрамбек Аралбайулы остановил съемку, чтобы не тревожить трапезу хищницы.

Красный волк - вид, практически исчезнувший на территории Казахстана. Внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП).



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#Экология   #Видео   #Мангистауская область  
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