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Самка кулана убита браконьерами в тургайской степи

7 Января 2020 22:25
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Самка кулана убита браконьерами в тургайской степи

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Один кулан из числа выпущенных в дикую природу в 2018 году найден мёртвым на территории охотничьего хозяйства «Тасты» в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) в Facebook.

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«Останки животного обнаружили сотрудники АСБК еще 26 декабря 2019 года, когда приехали на место нахождения ошейника с GPS-передатчиком, который переставал показывать передвижения незадолго до этого. При визуальном осмотре места была найдена только аккуратно отрезанная голова животного и разрезанный ошейник. Рядом были обнаружены следы автомашины. В последний раз эту самку видели живой 14 декабря», - говорится в сообщении.

Данные об обнаружении убитого кулана были оперативно переданы в Управление полиции г. Аркалык Костанайской области. Возбуждено уголовное дело по факту браконьерства на «краснокнижное» животное, начато следствие.

Этот кулан и ещё восемь других особей были выпущены в природу в 2018 году в рамках совместной программы с Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК и зарубежными партнёрами по восстановлению популяции куланов в Центральном Казахстане.

Такой же случай произошел в начале прошлого года в Карагандинской области - один из куланов, выпущенных в природу Центрального Казахстана в 2018 году, 16 января 2019 года был обнаружен мертвым - рядом с телом животного найдены следы двух автомашин и стреляные гильзы, у зверя было перерезано горло.



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Ключевые слова: Костанайская область, МВД РК,
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Жанара Мухамедиярова

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