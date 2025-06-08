Самый высокий железнодорожный мост в мире открыли в Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл движение по самому высокому в мире железнодорожному мосту через реку Чинаб в союзной территории Джамму и Кашмир на севере страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Мост через реку Чинаб, который впервые свяжет железнодорожным сообщением Джамму и Кашмир с остальной территорией Индии, будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры и индустрии туризма в регионе, — заявил глава правительства на церемонии открытия объекта.
Как сообщает газета Hindustan Times, мост сооружен над рекой Чинаб в предгорьях Гималаев, его высота над руслом реки составляет 359 м, а высота над средним уровнем поверхности воды (река меняет уровень в зависимости от сезона) — не менее 322 м, что делает этот мост самым высоким железнодорожным мостом на планете.
Новый мост способен выдерживать нередкие в Кашмире землетрясения, а также порывы ветра до 74 м/с. Сооружение длиной 1,3 км имеет центральный пролет длиной 467 м. Для установки главного арочного пролета был задействован самый протяженный в мире кабельный кран.
Мост планировалось открыть в 2019 году, однако по ряду причин завершение строительства задержалось, в том числе из-за пандемии коронавируса.