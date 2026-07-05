Самый ожидаемый летний фестиваль Qyzyljar Music Fest начался в СКО

В СКО стартовал V Международный фестиваль «Qyzyljar Music Fest», посвященный 100-летию выдающегося оперного певца Ермека Серкебаева — одно из самых ожидаемых культурных событий лета. Главная площадь Петропавловска вновь стала центром притяжения для жителей и гостей города, передает Kazinform.

Открытие фестиваля было посвящено этнической музыке. На сцене выступили творческие коллективы региона, оркестр казахских народных инструментов, артисты районов, а специальным гостем стал известный этно-фольклорный ансамбль «HasSak». Масштаб первого дня фестиваля почувствовали и зрители, которые пришли на площадь целыми семьями. Для многих такие вечера стали возможностью не просто послушать музыку, а провести летний вечер в самом сердце города.

Фото: акимат СКО

— Очень классно, что летом есть куда выйти после работы. Приходишь на площадь — и сразу чувствуешь атмосферу праздника. Музыка, люди, огни, настроение — город будто оживает, — поделилась жительница Петропавловска Мария Токушева.

Фото: акимат СКО

— Понравилось, что каждый день будет что-то новое. Сегодня этномузыка, дальше танцы, DJ-батл, классика, гала-концерт. Это действительно интересно для разных поколений. Можно приходить всей семьей, — сказал житель города Ернар Абишев.

Как отметили в областном управлении культуры, фестиваль за несколько лет стал не просто музыкальным проектом, а настоящим культурным брендом региона.

Фото: акимат СКО

— Qyzyljar Music Fest — это открытая площадка, где встречаются традиции и современное искусство. Для нас важно, чтобы жители и гости города могли видеть сильные творческие проекты, слышать артистов высокого уровня и чувствовать, что культурная жизнь региона развивается. Фестиваль проходит под открытым небом, в центре города, и именно это создает особую атмосферу живого общения и единства» — отметили в управлении.

Фото: акимат СКО

Фестиваль продлится до 10 июля. 6 июля гостей ждет вечер современного танца, специальной гостьей которого станет финалистка международного проекта Red Bull Dance Your Style Руфина Карева. 7 июля главная площадь наполнится ритмами музыкального DJ-батла, 8 июля станет днем эстрадной музыки, 9 июля пройдет вечер классической музыки с участием заслуженного деятеля РК Зарины Алтынбаевой и итальянского оперного певца Angelo Forte. Завершится фестиваль 10 июля большим гала-концертом с участием популярного казахстанского исполнителя Alem.