Самый масштабный в истории Казахстана концерт ко Дню шахтера прошел в Караганде

Порядка 250 тысяч человек, по предварительным данным, стали участниками праздничного концерта ко Дню шахтера, который прошел 29 августа в Караганде. На одной сцене выступили Dequine, Moldanazar, Қайрат Нұртас, Дима Билан и Димаш Құдайберген, передает агентство Kazinform.

29 августа Караганда стала центром масштабного празднования Дня шахтера. Большой концерт, организованный компанией Qarmet, по предварительным данным, собрал около 250 тысяч человек.

На новой площади собрались жители Карагандинской области, гости из других регионов Казахстана и зарубежных стран. Для города, который на протяжении десятилетий остается одним из главных шахтерских центров страны, празднование стало одним из крупнейших событий последних лет.

Фото: Qarmet

На несколько часов площадь превратилась в большую концертную площадку. На одной сцене выступили Dequine, Moldanazar, Қайрат Нұртас, Дима Билан и Димаш Құдайберген. Музыкальную программу дополнили мощный звук, масштабные световые и мультимедийные решения.

Однако главным показателем размаха стала рекордная аудитория — около 250 тысяч человек одновременно стали частью большого концерта.

Фото: Qarmet

Дима Билан поблагодарил карагандинцев за теплый прием и отметил атмосферу праздника.

— Энергия этой площади невероятная. Спасибо Караганде и всем зрителям за такой масштабный и тёплый приём. С Днем шахтера!, — сказал артист.

Фото: Qarmet

Одним из самых ожидаемых событий вечера стало выступление всемирно известного казахстанского артиста Димаша Құдайбергена.

— Көп рақмет, құрметті ағайын! Это невероятно! Кеншілер күні құтты болсын! , — обратился певец к зрителям.

Такого масштаба Караганда еще не видела. Сотни тысяч человек одновременно стали частью большого праздника, посвященного людям одной из самых мужественных профессий.

Празднование объединило работников предприятий, ветеранов отрасли, их семьи, жителей и гостей региона. Несмотря на большое количество участников, мероприятие прошло без происшествий. Безопасность обеспечивали местные исполнительные органы, полиция, спасатели, Нацгвардия и медики.

Кульминацией вечера стал масштабный фейерверк над шахтерской столицей Казахстана. Яркие залпы поставили эффектную точку в историческом празднике, объединившем более четверти миллиона человек.

Сотни тысяч зрителей. Один город. Одна площадь. Один большой праздник. Впервые за всю историю День шахтера в Караганде прошел с таким размахом.

Караганда вновь подтвердила статус главного шахтерского центра Казахстана, а День шахтера — одного из самых значимых и масштабных праздников региона.

Qarmet поздравляет всех шахтеров, ветеранов отрасли и жителей Карагандинской области с Днем шахтера!