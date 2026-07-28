В каком городе Казахстана совершается больше всего преступлений

Алматы вновь возглавил список регионов с наибольшим числом зарегистрированных уголовных правонарушений в Казахстане. При этом в целом по стране фиксируется устойчивое снижение преступности за последние годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным портала Qamqor⁠.gov, по итогам шести месяцев 2026 года в Алматы зарегистрировано 10 405 уголовных правонарушений — это самый высокий показатель по стране. Далее следуют Астана, где зафиксировано 7 355 случаев, и замыкает тройку лидеров Алматинская область — 4 446 преступлений. В числе регионов с наибольшей криминальной нагрузкой также остаются Шымкент (3 110), Актюбинская (2 740), Карагандинская (2 701) и Туркестанская области (2 426).

На другом полюсе — Улытауская область. Здесь уровень преступности остается самым низким: в 2023 году — когда начали вести официальную статистику новой области — было зарегистрировано 786 правонарушения, в 2024 году — 1 278, в 2025 — 1 286, а за шесть месяцев 2026 года — 615 случаев. Таким образом, регион стабильно сохраняет статус наиболее спокойного и законопослушного в стране.

В целом же по Казахстану в последние годы наблюдается заметное снижение показателей. Если в 2022 году было зарегистрировано 157 473 уголовных правонарушений, то в 2023 году показатель снизился до 140 272, в 2024 году он составил 132 778, а в 2025 году — 123 990. В текущем году тенденция сохраняется: за первое полугодие зафиксировано 56 978 случаев.

— За последние пять лет количество зарегистрированных правонарушений снизилось на 32%. Внедрение электронного уголовного производства, цифровизация деятельности органов расследования обеспечили прозрачность уголовного процесса и исключение фактов укрытия преступлений, — отмечается на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

Как следует из статистики, снижение затронуло все категории преступлений: по особо тяжким преступлениям — на 0,6%, тяжким — на 7,0%, средней тяжести — на 14,4%, небольшой тяжести — на 11,6%.

Таким образом, несмотря на общее падение уровня преступности, наибольшее количество правонарушений по-прежнему фиксируется в крупнейших городах страны, тогда как малонаселенные регионы сохраняют более стабильную и спокойную криминогенную обстановку.

Ранее сообщалось, что 38 уголовных дел против ОПГ возбудили в Казахстане с начала года.