Самый длинный железнодорожный тоннель в мире строят под Альпами

Под Альпами на перевале Бреннер строят самый длинный железнодорожный тоннель в мире.

Штайнах-ам-Бреннер — альпийская деревня в Тироле и одна из крупнейших строительных площадок Европы. Именно здесь строится базовый тоннель Бреннер. Тоннель соединит Австрию с Италией и будет ключевым звеном трансъевропейского железнодорожного коридора между югом и севером Европы.

Гигантское сооружение общей протяженностью 64 километра станет самой длинной подземной железнодорожной линией в мире.

