KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Самый длинный железнодорожный тоннель в мире строят под Альпами

    Под Альпами на перевале Бреннер строят самый длинный железнодорожный тоннель в мире, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Самый длинный железнодорожный тоннель в мире строят под Альпами
    кадр из видео Euronews

    Штайнах-ам-Бреннер — альпийская деревня в Тироле и одна из крупнейших строительных площадок Европы. Именно здесь строится базовый тоннель Бреннер. Тоннель соединит Австрию с Италией и будет ключевым звеном трансъевропейского железнодорожного коридора между югом и севером Европы.

    Гигантское сооружение общей протяженностью 64 километра станет самой длинной подземной железнодорожной линией в мире.

    Ранее сообщалось, что Китай завершил проходку тоннеля под дном третьей по длине реки в мире для железной дороги.

     

    Железная дорога Мировые новости Рекорд
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор