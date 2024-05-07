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    12:52, 07 Май 2024 | GMT +6

    Самый длинный в мире багет испекли во Франции

    Французские пекари испекли самый длинный в мире багет
    Фото: кадр из видео

    Французские пекари испекли самый длинный в мире багет. Его длина составила более 140 метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

    Самый длинный багет был испечен в воскресенье во время шоу «Suresnes Baguette Show» в коммуне Сюрен, расположенной недалеко от Парижа.

    Длина багета составила 140,53 метра, что превзошло предыдущий рекорд в 132,62 метра, который почти пять лет принадлежал итальянским пекарям, по данным Книги рекордов Гиннесса.

    Команда из 18 пекарей начала приготовление теста в 3 часа утра по местному времени, а затем следила за процессом выпечки с 5 часов утра.

    После выпечки часть багета нарезали, смазали Нутеллой и раздали публике. Другая часть была передана местной молодежной ассоциации Celije, чтобы раздать ее бездомным, говорится в пресс-релизе.

    - Сюрен с гордостью является свидетелем этого рекорда по самому длинному багету в мире, который отмечает национальный символ нашей гастрономии и ремесленников, сохраняющих его ноу-хау, – отметил мэр Сюрена Гийом Буди.

    Доминик Анракт, президент Французской конфедерации пекарей и кондитеров, сказал, что «потребовалось около 10 часов работы», добавив, что «рекорд по самому длинному багету ручной работы требует истинного коллективного спортивного духа, и в год Олимпийских игр нужно сказать  браво всем ремесленникам-пекарям».

     

    Теги:
    Культура Франция Олимпиада Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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