Самый длинный тоннель Кыргызстана открыли для проезда

В Кыргызстане с 1 июня по ноябрь текущего года открыта альтернативная автомобильная дорога, соединяющая север и юг страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным министерства транспорта и коммуникаций КР, временное открытие маршрута позволит снизить транспортную нагрузку в туристический сезон.

Движение по трассе допускается в дневное время с 06:00 до 20:00. Ограничение осевой нагрузки транспортных средств — не более 11,5 тонн.

Фото: Министерство транспорта и коммуникаций КР

Как сообщает ведомство, общая протяженность автомобильной дороги составляет 433 км, из которых около 200 км проложены по ранее неосвоенным участкам. На наиболее опасных участках северной и южной стороны тоннеля Көк-Арт возводятся три эстакадных моста, а также две противолавинные галереи.

— На Көк-Артском перевале построен самый длинный тоннель в Кыргызстане и возведены два эстакадных моста. Длина тоннеля составляет свыше 3,8 км, ширина — от 10 до 14 метров, высота — 8,6 метра. Проезжая часть двухполосной современной дороги имеет ширину 8,5 метра. С обеих сторон предусмотрены пешеходные дорожки шириной 0,75 метра. На 324-м километре автодороги строится контрольно-пропускной пункт. За проезд через тоннель взимается плата в зависимости от типа и категории транспортного средства — от 100 до 5 000 сомов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 153-м километре автотрассы в районе поста «Дыйкан» и в городе Балыкчы функционируют транспортно-контрольные пункты. На территории Джалал-Абадской области и Балыкчы работают две мобильные группы, осуществляющие контроль за соблюдением весогабаритных норм грузового транспорта.

Примечательно, что время в пути от Джалал-Абада до Балыкчы сокращается более чем вдвое — с 13 до 6 часов. В зимнее и весеннее время дорогу будут закрывать из-за высоких рисков камнепадов и схода лавин. Полное введение трассы в эксплуатацию запланировано на 2028 год.

Ранее сообщалось о том, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешло в практическую стадию.