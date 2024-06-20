Самый длинный день 2024 года: как его провести

Сегодня, 20 июня, на Землю приходит астрономическое («звездное») лето. Это уникальное астрономическое явление, когда Северное полушарие Земли максимально наклоняется к Солнцу, получая наибольшее количество солнечного света. Так наступает самый длинный день и самая короткая ночь в году. В Казахстане этот момент летнего солнцестояния наступит в ночь на 21 июня, в 01:51 по времени Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Астане сегодня, 20 июня, световой день продлится 16 часов 34 минут 48 секунд. Завтра, 21 июня, день будет больше на 2 секунды – 16:34:50, став самым длинным днем 2024 года. Далее, по информации казахстанского астрономического сайта, с 22 июня долгота дня с каждым днем будет уменьшаться, а длина ночи увеличиваться.

В самый длинный день в году Солнце находится на самом высоком уровне над горизонтом. Создается впечатление, что светило «застывает» на месте, солнечные лучи в этот день в полдень падают почти вертикально, отсюда и название летнего солнцестояния. И, кстати, в течение пяти дней, Солнце будет находиться в зените, в одно и то же время – в 12 часов 17 минут.

По мнению астрологов, время летнего солнцестояния дает людям энергию жизни, тепла и света, которых всегда нам не хватает. В этот день их будет предостаточно. Поэтому, звездочеты рекомендуют 20 и 21 июня проводить больше времени на улице, чтобы зарядиться силой. При этом очень важно думать позитивно, отпустить обиды, страхи, переживания и негативные эмоции. Считается, что желания, загаданные в день летнего солнцестояния, обязательно сбудутся.

Хорошей приметой считалось встретить в этот день рассвет, чтобы получить силы и здоровье на весь год.