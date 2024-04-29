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    13:13, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Самые востребованные профессии в Казахстане на ближайшие годы назвали эксперты

    Самые востребованные профессии в Казахстане на ближайшие годы назвали эксперты
    Фото: freepik.com

    Эксперты Центра развития трудовых ресурсов составили прогноз потребности в кадрах в Казахстане на 2024–2030 годы. По их подсчетам, в базовом сценарии в ближайшее время спрос на новых наемных работников, включая замещение, составит 1,9 млн человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    А при самом оптимистичном сценарии спрос составит 2,2 млн человек, при пессимистичном — 1,2 млн человек.

    — Новый спрос представляет собой прирост численности наемных работников, обусловленный экономическим ростом. Спрос по замещению наемных работников в рамках данного исследования состоит из ожидаемого выбытия наемных работников на пенсию и ожидаемой смертности действующих наемных работников, — сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

    Итак, топ-25 самых востребованных профессий выглядит следующим образом:

    • бухгалтеры — 93 тысячи человек;
    • охранники, инкассаторы и родственные профессии — 77 тысяч;
    • продавцы магазинов и их помощники — 77 тысяч;
    • водители и шоферы автомобилей — 44 тысячи;
    • учителя средней школы по общественным наукам — 35 тысяч;
    • средний медицинский персонал по уходу — 33 тысячи;
    • воспитатели в дошкольном образовании — 32 тысячи;
    • учителя средней школы по естественным наукам — 31 тысяча;
    • офисные служащие (общий профиль) — 30 тысяч;
    • учителя начальной школы — 26 тысяч;
    • первые руководители учреждений, организаций и предприятий — 24 тысячи;
    • агенты по операциям с недвижимостью и другой собственностью — 24 тысячи;
    • водители грузового автомобиля — 24 тысячи;
    • водители такси — 19 тысяч;
    • повара — 19 тысяч;
    • сварщики — 17 тысяч;
    • повара в заведениях быстрого питания, кроме фастфуда — 17 тысяч;
    • иные учителя средней школы — 16 тысяч;
    • руководители строительных подразделений — 15 тысяч;
    • парикмахеры — 13 тысяч;
    • бригадиры над строителями-монтажниками, строителями-отделочниками, малярами — 13 тысяч;
    • сантехники — 13 тысяч;
    • учителя средней школы по математическим наукам — 12 тысяч;
    • фермеры и рабочие по производству смешанной продукции — 12 тысяч;
    • водители автобусов — 12 тысяч.

    — Спрос на новых наемных работников будет повышаться, пока не достигнет первого пика, ожидаемого в 2027 году, — тогда прогнозируемая годовая потребность по стране составит 285 тысяч человек. Следующий пик спроса на новых наемных работников прогнозируется в 2030 году — 288 тысяч человек в базовом сценарии, — отметил директор департамента прогнозирования Центра развития трудовых ресурсов Дмитрий Шумеков.

    Согласно прогнозу, больше всего работников потребуется в Астане, Алматы и Шымкенте. Ожидается, что на них придется примерно четверть всего спроса на кадры по всей стране.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Казахстан Работа Рынок труда Статистика Трудоустройство
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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