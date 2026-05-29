    Самые опасные места для купания назвали в Костанае

    В Костанае перед началом купального сезона подняли вопрос нехватки оборудованных пляжей и безопасных мест для купания. Из-за этого многие жители летом отдыхают у воды в необорудованных местах, где есть риск несчастных случаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

    Как заявил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Аслан Махмутов, чтобы снизить количество происшествий на воде, в городе предлагают установить 30 запрещающих знаков на опасных участках. Они появятся возле садовых обществ, у реки Тобол, котлованов, Корейского моста, Гагаринской плотины, набережной КЖБИ, озера «Тарелочка», а также в районах Кунай и Амангельды.

    Кроме этого, планируется установить дополнительную спасательную вышку и оборудовать ее спасательными кругами и жилетами.

    Также рассматривается возможность открытия дополнительных официальных мест для купания в районах Кунай и КСК, так как в жаркие дни одного городского пляжа жителям недостаточно.

    В районе Гагаринской плотины хотят установить ограждения, а на LED-экранах города — показывать ролики о безопасности на воде. На пляжах также планируют разместить баннеры и памятки для отдыхающих.

    Дарья Аверченко
