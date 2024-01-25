Самые дорогие дантисты работают в Атырау, Актау и Уральске - Ranking

Судя по результатам опросов казахстанцев, проведённых специалистами Бюро национальной статистики РК, за третий квартал прошлого года общая сумма средств, потраченных семьями на стоматологические услуги, превысила 6,6 тысячи тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на статистов.

Это на 29,1% больше, чем за третий квартал 2022 года, когда наши соотечественники потратили 5,1 тыс. тг.

Хотя дантисты — не главная статья расходов на здравоохранение у казахстанцев, доля стоматологических услуг в общей сумме трат на медицину в семьях составляет 25,2%. Больше, чем стоматологам, казахстанцы отдают только фармацевтам: на медикаменты граждане в третьем квартале потратили 11 тыс. тг (41,9%).

По объёмам оказанных больницами услуг дантистов в казахстанской стоматологии действительно наблюдается рост в денежном выражении. Не исключено, что он обусловлен инфляционными процессами. За третий квартал прошлого года различные стоматологические клиники и кабинеты оказали услуг на 38,2 млрд тг (плюс 19,1% в годовом выражении).

При рассмотрении поквартальной динамики нельзя сказать, что объём оказанных услуг растёт от периода к периоду. Например, в январе–марте 2022 года сумма была максимальной за два года: 65,2 млрд тг. После наблюдалось постепенное снижение.

В 2023-м до таких высоких показателей дантисты так и не дошли. Этот временный феномен объясняется просто: в начале 2022 года казахстанцы начали активно подавать заявления на использование излишков своих пенсионных накоплений для лечения зубов.

Судя по данным пресс-службы ЕНПФ, 96,5% всех заявлений казахстанцев на получение медуслуг за счёт пенсионных накоплений приходится как раз на лечение зубов. Общая сумма выплаченных на лечение денег из ЕНПФ за весь период с 2021 года составляет 419,3 млрд тг. Средняя сумма изъятия у одного человека варьируется в пределах 880 тыс. тг.

90,3% всего объёма услуг оказываются дантистами частных клиник, и лишь 7,1% — государственными медучреждениями. В основном лечение зубов пациенты оплачивают из своего кармана.

Почти половина всей суммы оказанных стоматологических услуг приходится на два крупнейших мегаполиса — Астану и Алматы. Их суммарная доля в третьем квартале прошлого года составила 47,1%. При этом нельзя сказать, что лечение зубов в этих городах обходится казахстанцам намного дороже, чем в областных центрах.

Судя по результатам мониторинга цен, проведённого редакцией Ranking.kz в стоматологических клиниках среднего сегмента, в январе 2024 года стоимость лечения поверхностного и глубокого кариеса в обеих столицах находилась в пределах среднего по стране значения. Например, чтобы вылечить неосложнённый кариес, алматинцам и астанчанам нужно заплатить 10–13 тыс. тг (без учёта анестезии), глубокий кариес — 20–27 тыс. тг.

Самыми невысокими ценами на эти два вида терапевтических услуг в стоматологии среди городов РК отличаются Павлодар и Кокшетау.

Дороже всего такое лечение у дантистов обойдётся жителям западных городов — Атырау, Актау и Уральска.