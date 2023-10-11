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    05:18, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Самые длинные косы выберут в Таразе

    Галина Скрипник
    Фото: Галина Скрипник

    Конкурс красавиц «Қыздарға әсемдік жарасады» пройдет в областном центре, передает агентство Kazinform.

    Требования к участникам конкурса, намеченного на 13 октября, озвучили в пресс-службе акима города Тараза.

    - Приглашаем к участию в конкурсе жительниц нашего города в возрасте от 14 до 25 лет.  Участницы должны иметь длину волос более одного метра, толщина косы должна быть не менее 10 сантиметров. Выступать участницы конкурса должны будут в казахском национальном, или же современном костюме. Однако конкурс не ограничивается только измерением длины волос и толщины косы. Участница должна будет продемонстрировать знание народных обычаев и традиций, пословиц и поговорок, а также умения укладывать свои волосы в красивую прическу, - рассказал руководитель пресс-службы акима города Тараза Даулет Толенди. 

    По замыслу организаторов, конкурс «Қыздарға әсемдік жарасады» состоит из пяти этапов.

    На первом этапе жюри оценит длину и толщину волос, а также образность выхода девушек на сцену.

    На втором этапе будут представлены видеослайды, на которых участницы представят себя и свою семью.

    В ходе третьего этапа в номинации «Білікті қыз» девушкам предстоит ответить на вопросы по народным традициям и обычаям, а также продолжить незаконченные пословицы и поговорки.

    В номинации «Қыз - елдің көркі» на четвертом этапе участницы конкурса продефилируют в национальной одежде.

    И на завершающем пятом этапе девушки с помощью своих родственников или друзей должны будут в течение десяти минут создать различные прически и затем объяснить, почему они выбрали именно эти модели причесок.

    Победителей конкурса будет оценивать специально созданная комиссия и ожидают призы, отметили в ведомстве.

    Теги:
    Регионы Казахстана Жамбылская область Общество Тараз
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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