Самые длинные косы выберут в Таразе

Конкурс красавиц «Қыздарға әсемдік жарасады» пройдет в областном центре, передает агентство Kazinform.

Требования к участникам конкурса, намеченного на 13 октября, озвучили в пресс-службе акима города Тараза.

- Приглашаем к участию в конкурсе жительниц нашего города в возрасте от 14 до 25 лет. Участницы должны иметь длину волос более одного метра, толщина косы должна быть не менее 10 сантиметров. Выступать участницы конкурса должны будут в казахском национальном, или же современном костюме. Однако конкурс не ограничивается только измерением длины волос и толщины косы. Участница должна будет продемонстрировать знание народных обычаев и традиций, пословиц и поговорок, а также умения укладывать свои волосы в красивую прическу, - рассказал руководитель пресс-службы акима города Тараза Даулет Толенди.

По замыслу организаторов, конкурс «Қыздарға әсемдік жарасады» состоит из пяти этапов.

На первом этапе жюри оценит длину и толщину волос, а также образность выхода девушек на сцену.

На втором этапе будут представлены видеослайды, на которых участницы представят себя и свою семью.

В ходе третьего этапа в номинации «Білікті қыз» девушкам предстоит ответить на вопросы по народным традициям и обычаям, а также продолжить незаконченные пословицы и поговорки.

В номинации «Қыз - елдің көркі» на четвертом этапе участницы конкурса продефилируют в национальной одежде.

И на завершающем пятом этапе девушки с помощью своих родственников или друзей должны будут в течение десяти минут создать различные прически и затем объяснить, почему они выбрали именно эти модели причесок.

Победителей конкурса будет оценивать специально созданная комиссия и ожидают призы, отметили в ведомстве.