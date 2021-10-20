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    20:13, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Самбистка из Карагандинской области завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате мира

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В греческом городе Салоники прошёл чемпионат мира по самбо среди молодежи и юниоров. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 26 стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В составе сборной Казахстана выступила спортсменка из Карагандинской области Аида Тойшибекова. В весовой категории свыше 80 кг она оказалась сильнее своих соперниц и завоевала золотую медаль.

    «В полуфинале Аида выиграла украинку. В схватке за золотую медаль победила с явным преимуществом россиянку», – сказал наставник чемпионки Кайрат Абдуллаев.

    Аида Тойшибекова – воспитанница областной специализированной школы-интерната-колледжа им. А. Молдагуловой.

    Кроме того, на первенстве мира представитель Карагандинской области Алдияр Каргулов стал бронзовым призёром. Самбист, проведя четыре схватки, завоевал третье место в весовой категории до 53 кг.

    В общекомандном зачёте молодёжная сборная Казахстана заняла третье место среди юношей и девушек после России и Узбекистана.


    Теги:
    Спорт Соотечественники Карагандинская область
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