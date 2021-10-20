Самбистка из Карагандинской области завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате мира

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В греческом городе Салоники прошёл чемпионат мира по самбо среди молодежи и юниоров. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 26 стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В составе сборной Казахстана выступила спортсменка из Карагандинской области Аида Тойшибекова. В весовой категории свыше 80 кг она оказалась сильнее своих соперниц и завоевала золотую медаль.

«В полуфинале Аида выиграла украинку. В схватке за золотую медаль победила с явным преимуществом россиянку», – сказал наставник чемпионки Кайрат Абдуллаев.

Аида Тойшибекова – воспитанница областной специализированной школы-интерната-колледжа им. А. Молдагуловой.

Кроме того, на первенстве мира представитель Карагандинской области Алдияр Каргулов стал бронзовым призёром. Самбист, проведя четыре схватки, завоевал третье место в весовой категории до 53 кг.

В общекомандном зачёте молодёжная сборная Казахстана заняла третье место среди юношей и девушек после России и Узбекистана.