9 Августа 2022 05:55

Самая жаркая неделя в году будет в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник в четырех департаментах Франции объявлен «оранжевой» уровень опасности из-за жаркой погоды, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным французских СМИ , предупреждения распространены в департаментах: Гар, Жиронда, Ло и Гаронна и Воклюз. Во вторник в южных регионах Франции прогнозируется повышение температуры до 33-38 градусов.

В Бельгии эта неделя будет самой жаркой в текущем году. Королевский метеорологический институт предупреждает, что следующие семь дней будут самыми жаркими в году.

Со среды в стране прогнозируется жаркая погода с повышением температуры воздуха выше 30 градусов. Волна тепла продлится до начала следующей недели.

Аналогичная погода ожидается в Нидерландах. По прогнозам нидерландских синоптиков, к середине этой недели температура воздуха в большей части страны превысит 30 градусов по Цельсию, а засуха продолжится и во второй половине месяца.

В связи с этим, правительство официально объявило о нехватке воды на прошлой неделе. Уровень воды в реках Рейн, Маас и Эйсселе в настоящее время низок, что затрудняет судоходство, отмечает нидерландская пресса.