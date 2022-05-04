4 Мая 2022 12:45

Самая высокая метеостанция в мире установлена на вершине Эвереста

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайская научно-исследовательская группа в среду на вершине Эвереста установила автоматическую метеорологическую станцию. Об этом сегодня сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

По сообщению местных СМИ, китайская экспедиционная группа «Earth Summit Mission 2022» в среду в полдень успешно поднялись на вершину Эвереста.

Команда, состоящая из 13 альпинистов, 4 мая рано утром начала восхождение на вершину высочайшей горы планеты. В 12:22 по местному времени первая группа взошла на Эверест и через 20 минут ими была установлена автоматическая метеорологическая станция на высоте 8,8 тыс. м.

Новая станция заменила аналогичное метеорологическое устройство на высоте 8 430 м, которое было установлено британскими и американскими учеными на южном склоне Эвереста в 2019 году.

Экспедиция стартовала 28 апреля и состояла из 16 команд с более чем 270 участниками. В финальной части экспедиции приняли участие только 13 профессиональных альпинистов.