Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в РК - у алматинцев

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения за 2023 год составила 75,09 лет и, тем самым, стало самым рекордным показателем за последние 25 лет. Отметим, что во время пандемии в 2020-2021 гг. показатель снизился после продолжительного роста, затем снова восстановился, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

По данным статистики, в городской местности ожидаемая продолжительность жизни выше, чем в сельской – 75,73 и 74,02 лет соответственно.

В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин также показала рост и составила 79,06лет (2022 г. – 78,4), среди мужчин показатель составил 70,99 лет (2022г. – 70,2лет).

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения в городе Алматы 78,28 лет, а самая низкая в области Улытау 72,41 лет.

Добавим, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении – это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.