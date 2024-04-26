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    03:33, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в РК - у алматинцев

    жизнь
    Фото: Бюро национальной статистики

    Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения за 2023 год составила 75,09 лет и, тем самым, стало самым рекордным показателем за последние 25 лет. Отметим, что во время пандемии в 2020-2021 гг. показатель снизился после продолжительного роста, затем снова восстановился, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

    По данным статистики, в городской местности ожидаемая продолжительность жизни выше, чем в сельской – 75,73 и 74,02 лет соответственно.

    В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин также показала рост и составила 79,06лет (2022 г. – 78,4), среди мужчин показатель составил 70,99 лет (2022г. – 70,2лет).

    Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения в городе Алматы 78,28 лет, а самая низкая в области Улытау 72,41 лет.

    Добавим, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении – это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

    Теги:
    Казахстанцы Регионы Казахстана Женщины Улытауская область Мужчины Общество Алматы Статистика
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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