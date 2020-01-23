Самая снежная зима: как менялся климат столицы в последние 30 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние дни в столице выпало немало осадков. В целом, эта зима в Нур-Султане очень снежная. Можно сказать, что в этом году установлен рекорд по толщине выпавшего снега по сравнению с предыдущими годами. Елорда Инфо предлагает обзор изменения зимнего климата столицы за последние 30 лет.

По данным РГП «Казгидромет», климатическая система столицы носит циклический характер. За последние 30 лет в периоды с 1991 по 1995 и с 2001 по 2010 годы зима была относительно теплой. В этот период температура воздуха в ноябре отмечалась выше климатической нормы на 1...3°С (в городе Нур-Султане климатическая норма температуры воздуха составляет минус 5,4°С), в 1993 году была зафиксирован аномалия – температура ниже нормы на 10°С. А в 1996-2000, 2011-2018 годы ноябрь был холоднее на 1...5°С. В этот период самыми холодными считались 2000 и 2016 годы. А ноябрь 2013 и 2017 годов - теплым.

В том числе, отмечается неравномерное распределение осадков. За последние 10 лет количество осадков превысило норму в 1,2... 2 раза больше. Так, например, если в 2006, 2009-2010 и 2012 годы выпало большое количество снега, то 2011, 2013 и 2017 годы считаются засушливыми, поскольку в этот период выпала только половина месячной нормы осадков.

Нынешняя зима отличается от предыдущих. В середине ноября столица уже была покрыта белой пеленой, заставляя суетиться всех жителей города. В то время, коммунальные службы уже были полностью готовы к таким поворотам. Сотрудники коммунальных служб работали в круглосуточном режиме.