Родственники 179 погибших в катастрофе Jeju Air подали жалобу против чиновников

Родственники погибших в авиакатастрофе самолёта Jeju Air, произошедшей в декабре прошлого года, подали уголовную жалобу против 15 должностных лиц, включая министра транспорта Южной Кореи и генерального директора авиакомпании. По мнению истцов, трагедия стала следствием преступной халатности.

Теперь 72 родственника погибших требуют более тщательного расследования причин крушения, утверждая, что это был не просто несчастный случай, а «крупномасштабная гражданская катастрофа, вызванная халатным управлением и игнорированием предотвратимых рисков».

Прошло почти пять месяцев, но власти до сих пор продолжают анализировать возможные причины аварийной посадки самолёта в аэропорту Муан и последующего возгорания.

Уголовное расследование было начато еще до подачи последней жалобы, а генеральному директору Jeju Air Ким И-Бэ было запрещено покидать страну. Тем не менее, до настоящего времени никому не предъявлены обвинения.

Среди 15 фигурантов жалобы — чиновники, сотрудники авиакомпании и работники аэропорта, ответственные за строительство, техническое обслуживание, надзор и контроль за птицами в зоне аэродрома.

Жалоба, поданная во вторник, поднимает вопросы об обстоятельствах катастрофы. В частности, о том, насколько адекватно среагировали службы авиадиспетчерской и не было ли нарушений при укреплении насыпи в конце взлётно-посадочной полосы.

Напомним, катастрофа, унёсшая жизни 179 из 181 человека, находившихся на борту, стала самой смертоносной в истории авиации Южной Кореи.