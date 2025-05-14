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    13:44, 14 Май 2025 | GMT +5

    Родственники 179 погибших в катастрофе Jeju Air подали жалобу против чиновников

    Близкие погибших требуют расследования халатности, приведшей к крупнейшей авиакатастрофе в истории Южной Кореи, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на BBC.

    Firefighters remove tarpaulin sheets covering the debris of a Jeju Air passenger plane at Muan International Airport, southwestern South Korea.
    Фото: Yonhap

    Родственники погибших в авиакатастрофе самолёта Jeju Air, произошедшей в декабре прошлого года, подали уголовную жалобу против 15 должностных лиц, включая министра транспорта Южной Кореи и генерального директора авиакомпании. По мнению истцов, трагедия стала следствием преступной халатности.

    Теперь 72 родственника погибших требуют более тщательного расследования причин крушения, утверждая, что это был не просто несчастный случай, а «крупномасштабная гражданская катастрофа, вызванная халатным управлением и игнорированием предотвратимых рисков».

    Прошло почти пять месяцев, но власти до сих пор продолжают анализировать возможные причины аварийной посадки самолёта в аэропорту Муан и последующего возгорания.

    Уголовное расследование было начато еще до подачи последней жалобы, а генеральному директору Jeju Air Ким И-Бэ было запрещено покидать страну. Тем не менее, до настоящего времени никому не предъявлены обвинения.

    Среди 15 фигурантов жалобы — чиновники, сотрудники авиакомпании и работники аэропорта, ответственные за строительство, техническое обслуживание, надзор и контроль за птицами в зоне аэродрома.

    Жалоба, поданная во вторник, поднимает вопросы об обстоятельствах катастрофы. В частности, о том, насколько адекватно среагировали службы авиадиспетчерской и не было ли нарушений при укреплении насыпи в конце взлётно-посадочной полосы.

    Напомним, катастрофа, унёсшая жизни 179 из 181 человека, находившихся на борту, стала самой смертоносной в истории авиации Южной Кореи.

    Теги:
    Самолет Крушение самолета Южная Корея
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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