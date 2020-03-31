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Самая младшая жертва коронавируса в Европе: умерла 12-летняя девочка

Автор:  
Тимур Дюсекеев
31 Марта 2020, 18:12
Самая младшая жертва коронавируса в Европе: умерла 12-летняя девочка

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии за последние сутки от коронавируса COVID-19 скончались 98 человек, в том числе 12-летняя девочка, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель правительства по борьбе с COVID-19 Эммануэль Андрэ начал ежедневную пресс-конференцию, которую транслировала телерадиокомпания RTBF , с объявления о смерти 12-летней девочки от коронавирусной инфекции.

«Это эмоционально сложный момент, поскольку он касается ребенка, а также влияет на медицинское и научное сообщество», - сказал Андрэ журналистам во вторник.

Это первая смерть в Бельгии в этой возрастной группе. До сих пор одной из самых молодых жертв в стране считалась медсестра из Лимбурга, которой было тридцать лет.

Похоже, что бельгийская девочка стала самой молодой жертвой коронавируса во всей Европе. Ранее COVID-19 стал причиной смерти 16-летней девочки во Франции и 14-летнего мальчика из Португалии.

«Сегодня у нас в больницах, а также в отделениях интенсивной терапии есть люди, которые моложе, чем люди, которые обычно входят в группу риска», - отметил Эммануэль Андрэ.

Впрочем, он подчеркнул, что летальные исходы у молодых людей «очень редки».

По последним данным, в Бельгии от коронавируса умерли 705 человек, из них 98 за последние сутки. Всего в стране подтверждено 12 775 случаев COVID-19. Вылечились от новой инфекции 1696 человек.


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