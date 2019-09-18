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Самая горячая и пристрастная публика - международный айтыс проходит в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
18 Сентября 2019, 15:11
Самая горячая и пристрастная публика - международный айтыс проходит в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в рамках программы «Рухани жаңғыру» стартовал международный айтыс, посвящённый 125-летию великого поэта и писателя, государственного и общественного деятеля Сакена Сейфуллина. Торжественная церемония открытия прошла в одноимённом казахском драмтеатре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айтыскеров, приехавших из столицы и других городов Казахстана, а также из Монголии, Кыргызстана, Китая, встретили с большим почётом. Народные певцы вошли в здание театра по красной дорожке.

«Айтыс - это вера. Народ иногда не доверяет другим, но от акынов ждёт только правды. Я думаю, это самая высокая награда - доверие народа. Как говорил Сакен Сейфуллин, «Айтыс - истина времени». Во-вторых, айтыс - это сердце. Человека могут обманывать глаза, уши, даже язык, но сердце никогда не обманет. Поэтому и ваши произведения народ воспринимает сердцем», - приветствовал участников аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

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По словам главы Международного союза айтыса и жыршы-термеши Журсина Ермана, карагандинская публика - самая горячая и пристрастная.

«Я рад, что юбилей Сакена ага на родной карагандинской земле празднуют с таким размахом. В его честь уже прошло не одно торжество. Айтыс продолжил празднования и собрал сильнейших акынов. Это и есть настоящая реализация великой идеи «Рухани жаңғыру», которую выдвинул наш Елбасы - Первый Президент Республики Казахстан, - отметил Журсин Ерман. - Замечательно, что этот айтыс покажут на всю страну - в эфире телеканала «Qazaqstan». Это стало возможным благодаря меморандуму, который заключили телерадиокорпорация, партия «Nur Otan» и наше общественное объединение.

Подобные проекты способствуют духовному возрождению, сохранению культурного кода нации, подчёркивают организаторы и участники.

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«Сакен Сейфуллин, в чью честь проводится этот айтыс, очень много сделал для казахского народа. В Казахстане айтысы проводят гораздо чаще, чем на моей родине. Это очень хорошо, что так ценят культурное наследие, чтят традиции и поддерживают народное искусство», - сказал айтыскер из Бишкека Женишбек Токтобеков.

В течение двух дней на сцене театра 18 айтыскеров будут бороться за главный приз. На церемонии закрытия 19 сентября станут известны имена победителей.

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Карагандинская область   Культура   Рухани жаңғыру  
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