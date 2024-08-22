Самая дорогая картина в мире несколько лет хранится на таможенном складе

О судьбе «Спасителя мира» (Salvator Mundi) кисти Леонардо да Винчи, проданного аукционом Christie's в Нью-Йорке в 2017 году за рекордные 450 млн долларов, несколько лет ничего не было известно. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

Предполагается, что покупателем картины с изображением Иисуса стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, но он никогда не подтверждал этого официально.



Новый документальный фильм британской телекомпании BBC пролил свет на эту историю: американский профессор и эксперт по Ближнему Востоку Бернард Хейкель узнал от министра культуры Саудовской Аравии, что творение да Винчи хранится на женевском таможенном складе.



Саудовский кронпринц хочет построить для неё музей в Эр-Рияде. А пока что таможня, а точнее, контролируемые таможней частные склады — лучшее для неё место. Там поддерживаются идеальные температура и влажность, а сами здания надёжно охраняются. На таможенном складе в Женеве хранится больше миллиона произведений искусства.



В 2005 году картина «Спаситель мира» была продана всего за 1175 долларов. После масштабных реставрационных работ её атрибутировали как произведение Леонардо да Винчи. Хотя в мире искусства есть сомнения насчёт авторства, цена её к 2017 году резко взлетела: торги на аукционе Christie's начинались с оценки в 100 млн долларов.