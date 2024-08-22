РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:41, 21 Август 2024 | GMT +6

    Самая дорогая картина в мире несколько лет хранится на таможенном складе

    «Спаситель мира»
    Фото: Courtesy of Christie's Images LTD

    О судьбе «Спасителя мира» (Salvator Mundi) кисти Леонардо да Винчи, проданного аукционом Christie's в Нью-Йорке в 2017 году за рекордные 450 млн долларов, несколько лет ничего не было известно. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Предполагается, что покупателем картины с изображением Иисуса стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, но он никогда не подтверждал этого официально.

    Новый документальный фильм британской телекомпании BBC пролил свет на эту историю: американский профессор и эксперт по Ближнему Востоку Бернард Хейкель узнал от министра культуры Саудовской Аравии, что творение да Винчи хранится на женевском таможенном складе.

    Саудовский кронпринц хочет построить для неё музей в Эр-Рияде. А пока что таможня, а точнее, контролируемые таможней частные склады — лучшее для неё место. Там поддерживаются идеальные температура и влажность, а сами здания надёжно охраняются. На таможенном складе в Женеве хранится больше миллиона произведений искусства.

    В 2005 году картина «Спаситель мира» была продана всего за 1175 долларов. После масштабных реставрационных работ её атрибутировали как произведение Леонардо да Винчи. Хотя в мире искусства есть сомнения насчёт авторства, цена её к 2017 году резко взлетела: торги на аукционе Christie's начинались с оценки в 100 млн долларов.

    Теги:
    Культура Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    telegram