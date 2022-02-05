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Самая дешевая говядина по Казахстану продается в Таразе

5 Февраля 2022 01:11
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Самая дешевая говядина по Казахстану продается в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ряд социально значимых продовольственных товаров реализуется в магазинах Тараза по низким ценам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима города Тараза, на сегодняшний день 13 мониторинговых групп контролируют цены на продукты в областном центре. Аким города Ержан Жилкибаев взял под контроль цены в магазинах и крупных торговых точках, предупредив, что в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, цена товара не должна превышать указанную в сопроводительном документе (накладной) на 10 - 15%.

Результатом принятых мер стало то, что теперь, как отметили в ведомстве, самая дешевая говядина по Казахстану реализуется в Таразе. Так, в микрорайоне Мынбулак, в магазине «Ислам ет», можно приобрести говядину по цене 1 850 – 2 300 тенге (ребрышко – 1 850 тенге, грудинка – 2 150, жая – 2 300). В микрорайоне Талас в магазине «Ақ ниет» говядина продается по цене 1 850 – 2 900 тенге, в микрорайоне Арай-2 в магазине «Әлеумет» - по 1 868 тенге (грудинка).

Растительное масло в некоторых магазинах Тараза продают по 560 - 760 тенге, поваренную соль – по 40 – 50 тенге, рис – по 240 – 310 тенге, куриное мясо – по 890 тенге, яйца – 300 – 330 тенге, гречка – 320 тенге, сахар – 220 тенге, лук репчатый – 60 тенге, мука пшеничная первого сорта 125 тенге за килограмм.

Помимо этого, два дня в неделю населению бесплатно раздается хлеб в магазине «Абылайхан» (мкр. Жансая), в торговом центре «Small», в магазине «Умида» и «БК маркет» по пр. Абая.

«Теперь для покупки социальных продуктов горожанам не придется искать специальный социальный магазин. АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» открыла «социальные уголки» в пяти крупных магазинах и на двух рынках областного центра. В соответствии с протокольным поручением акима области Бердибека Сапарбаева от 17 ноября 2020 года для регулирования цен на социально значимые товары АО «СПК «Тараз» заключила договор о совместной деятельности с ИП «Империя», и в городе открылись и функционируют 11 социальных киосков нового формата. До конца 2022 года количество таких магазинов планируется довести до 15. Таким образом, в Таразе проводится комплексная работа по недопущению повышения цен на продукты питания», - отметили в акимате города Тараза.

Напомним, ранее аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поручил принять меры по контролю и регулированию цен на продовольственные товары. Как выяснилось, в магазинах, расположенных в микрорайонах «Жайлау», «Акбулак», торговая надбавка на некоторые товары составила 25 - 30%.

В Жамбылской области работает горячая линия (8 7262 - 54 21 38) по ценам на продукты, куда можно сообщить о фактах превышения цен на продукты питания, невыдачи фискального чека. На днях в Таразе в облакимате состоялось совещание с участием руководителей крупных торговых центров, на котором аким области Бердибек Сапарбаев поручил принимать отраслевые меры, чтобы стабилизировать цены на отдельные продукты питания.

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#Жамбылская область   #Экономика   #Цены и тарифы  
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Автор:

Галина Скрипник

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