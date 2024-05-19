Самая богатая женщина Австралии требует убрать её портрет с выставки

Джина Райнхарт потребовала от Национальной галереи Австралии (NGA) убрать её портрет, являющийся одной из 21 отдельных работ, которые составляют единое произведение на выставке Наматжиры «Австралия в цвете», передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

Выставка проходит в галерее в столице Австралии, Канберре, с марта.

Среди других личностей, изображённых в произведении, значатся покойная королева Елизавета II, американский музыкант Джими Хендрикс, активист по защите прав австралийских аборигенов Винсент Лингьяри и бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Австралийские СМИ сообщили, что Райнхарт обратилась к директору и председателю NGA с просьбой убрать её портрет.

В четверг NGA заявила CNN, что приветствует публичный диалог о нашей коллекции и экспозициях.

— Мы представляем произведения искусства австралийской общественности, чтобы вдохновить людей исследовать, испытывать и узнавать об искусстве, — говорится в заявлении.

Наматжира отметил, что рисует людей, которые богаты, могущественны или значимы — людей, которые оказали влияние на эту страну и на меня лично, прямо или косвенно, будь то хорошо или плохо.

— Я рисую мир таким, каким я его вижу, -сказал он. — Людям не обязательно должны нравиться мои картины, но я надеюсь, что они потратят время, чтобы посмотреть и задуматься: 'почему этот абориген нарисовал этих могущественных людей? Что он пытается сказать? '»

Райнхарт является исполнительным директором Hancock Prospecting, частной горнодобывающей компании, основанной её отцом Лэнгом Хэнкоком.

По оценкам Forbes, её состояние составляет $30,2 млрд. Как сообщалось в феврале, она осталась на вершине списка 50 самых богатых людей Австралии по версии Forbes в 2024 году.

Национальная ассоциация изобразительных искусств Австралии (NAVA) выразила поддержку Наматжире, сообщает CNN, ссылаясь на 9News.

— Хотя Райнхарт имеет право выражать своё мнение о произведении, она не имеет полномочий оказывать давление на галерею с целью убрать картину только потому, что она ей не нравится, — заявила исполнительный директор NAVA Пенелопа Бентон.

NAVA выразила поддержку Национальной галерее Австралии, отметив, что обеспокоена тем, что требование Райнхарт убрать портрет создаёт опасный прецедент для цензуры и подавления творческого самовыражения.